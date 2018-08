A Netflix történelmi eposza nyitja meg a Torontói Filmfesztivált

A Netflix Outlaw King című skót történelmi filmjének világpremierjével nyílik meg szeptemberben a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF), amelyen a digitális óriás további új produkciói is szerepelnek - jelentették be kedden a szervezők.



Az online műsorszóró kiszorult ugyan produkcióival a cannes-i mustráról, de Torontóban hét új filmjét is bemutatja a fesztivál. Az Outlaw King Chris Pine főszereplésével a 14. század elején uralkodó legendás skót király I. Róbert (Robert the Bruce) angolok ellen vívott függetlenségi harcát mutatja be - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A David Mackenzie rendezésében forgatott kosztümös eposzban, amely számos nagy csatát idéz fel, Aaron Taylor-Johnson, Florence Pugh és Billy Howle is szerepel.



Mackenzie elmondta, hogy nagyszerű szereposztással és stábbal dolgozott, és már nagyon várja, hogy "elhinthessék a skót jó szándékot Torontóban".



A Netflix Hold the Dark című filmjét, amit Jeremy Saulnier rendezett Jeffrey Wright és Alexander Skarsgard főszereplésével, valamint Paul Greengrass July 22 című, norvég terrortámadásról szóló drámáját a Roy Thomson Hallban mutatják be gálavetítésen. A digitális óriás további filmjei közül Alfonso Cuarón Roma, Sara Colangelo The Kindergarten Teacher, Nicole Holofcener The Land of Steady Habits és a legendás Quincy Jonest bemutató zenés dokumentumfilm, a Quincyt is látható a kanadai mustrán.



A 43. TIFF-re készülő szervezők azt is kedden hozták nyilvánosságra, hogy a fesztivál szeptember 16-án a Justin Kelly által rendezett Jeremiah Terminator LeRoy című filmmel zárul, amelyben Kristen Stewart és Laura Dern játszik.



A díszvetítések között szerepel Peter Farrelly Green Book című filmje Viggo Mortensennel és Mahershala Alival és a Veena Sud rendezte The Lie is.



Világpremierként láthatja a közönség Jake Scott American Woman című filmjét, Tom Harper Wild Rose című drámáját Julie Waltersszel, és Jonah Hill Mid90s című direktori bemutatkozását is. Rendezőként debütál a néhai Oscar-díjas Anthony Minghella fia, Max Minghella is Teen Spirit című filmjével.



A különleges bemutatók sorában vetítik Sebastian Lelio Gloria Bell, Thomas Vinterberg Kursk című produkcióját, valamint Chen Kaige rendezői változatát a Legend of the Demon Cat című filmjéből.



Torontóban lesz a nemzetközi premierje Joel Edgerton Boy Erased című comingout-drámájának, amelyben Lucas Hedges, Russell Crowe és Nicole Kidman játszik, továbbá a japán rendezőnő, Naomi Kawase Vision cmű filmjét is először láthatja külföldi közönség. Ugyancsak a fesztiválon lesz Mike Leigh Peterloo című filmjének kanadai premierje.



Paolo Sorrentino Silvio Berlusconiról forgatott Loro című filmjét a 2018-as mesterek-szekcióban vetítik, akárcsak Dzsafar Panahi 3 Faces, Jean-Luc Godard The Image Book, Christian Petzold Transit, a mexikói Carlos Reygadas Our Time és a dél-koreai Hong Szang Szu Hotel By the River című fekete-fehér drámáját.



Nemes Jeles László új alkotása az augusztus végén kezdődő Velencei Filmfesztivál után Torontóban is bemutatkozik, a Napszálltát ugyanis meghívták a TIFF hivatalos válogatásába is.



A 43. Torontói Nemzetközi Filmfesztivált szeptember 6. és 16. között rendezik meg.



Az 1976-ban alapított TIFF Észak-Amerika legfontosabb filmfesztiválja, ahol számos Oscar-díjas film kezdte a pályafutását.