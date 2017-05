A Netflix új sorozatában egy pszichológusnő mindenkivel lefekszik

A Netflix júniusi újdonsága lesz a Naomi Watts főszereplésével készült Gypsy, ami egy pszicho-thriller lesz - írja a Nuus . A sorozat egy olyan terapeutáról szól, aki bár tisztes családi életet él, mégis van egy másik élete is: kapcsolatba kerül a páciensei közeli barátaival, hozzátartozóival, és intim viszonyba kezd velük. Ez már így leírva is eléggé kemény, de nyilván lesz ez még keményebb is. Június 30-án kiderül.