A Nickelodeon bejelentette a Kids' Choice Awards jelöltjeit

A gyerekcsatorna idei jelöltjei között világszerte ismert tévés és filmes színészek, szuperprodukciók és slágerek sorakoznak, a gála házigazdája John Cena, a WWE világbajnok pankrátora lesz. Vajon Chris Evans, Charlize Theron vagy vagy Scarlett Johansson részesül-e abban a „megtiszteltetésben", hogy neonzöld masszában fürödjön meg a színpadon?



A Nickelodeon bejelentette nagyszabású díjkiosztója, a 2017-es Kids’ Choice Awards jelöltjeit, ahol olyan világsztárok küzdenek meg egymással, mint Ben Affleck, Chris Evans, Megan Fox, Bruno Mars vagy Justin Timberlake. A Nickelodeon március 11-én rendezi meg látványos gáláját, amely az egyetlen olyan nemzetközi esemény, ahol a kicsik szavazata számít.



Az est házigazdája a WWE világbajnok pankrátora, John Cena március 11-én jelentkezik élőben Los Angelesből, a gála 180 országban lesz látható a Nickelodeon csatornáin. A díjkiosztón számos világhírű közönségkedvenc érkezik a mozi, a televízió, a zene, a popkultúra és az animáció világából egyaránt. „A Nickelodeon Kids’ Choice Award hatalmas buli a gyerekeknek, és rendkívül izgatott vagyok, hogy egy ilyen esemény levezetésével bíztak meg" – mondta Cena, aki szerint rengeteg vicces meglepetés vár majd a lurkókra a gálán. A Kids’ Choice Awards lazaságát tökéletesen jellemzi, hogy a gála ideje alatt a legnépszerűbb sztárok abban a kitüntetésben részesülnek, hogy nyakon öntik őket egy jó adag trutyival!



A KCA jelöltjei között szerepel a Veszélyes Henry főszereplője, Jace Norman és Breanna Yde is a Rocksuliból, és a csatorna sikersorozatai is: esélyes a díjra a Nicky, Ricky, Dicky és Dawn, a Game Shakers vagy A Thunderman család is. A gyerekek persze a kedvenc rajfilmjeikre is voksolhatnak – idén többek között Alvinnn!!! és a mókusok, a SpongyaBob Kockanadrág, a Tini titánok, harcra fel!, a Tini Nindzsa Teknőcök, a Gumball csodálatos világa és A Lármás család közül dönthetik el, melyik a legjobb animáció.



A kicsik idén 28 kategóriában választhatják ki legnagyobb kedvenceiket a Nickelodeon felületein, köztük a kca2017.nick.com és a nick.com oldalakon, de akár a Nick mobilapplikáción keresztül is.



A Kids’ Chioce Award idei jelöltjei és a kategóriák:



TELEVÍZIÓ:



Kedvenc TV Show – Gyerekműsor

Game Shakers

Riley a nagyvilágban

Veszélyes Henry

Nicky, Ricky, Dicky és Dawn

A Thunderman család



Kedvenc TV Show – Családi műsor

Agymenők

Feketék fehéren

Bír-lak

A S.H.I.E.L.D. ügynökei

Supergirl

Flash – A villám



Kedvenc valóságshow

Amerika legviccesebb házi videói

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

Paradise Run

Shark Tank

The Voice



Kedvenc rajzfilm

ALVINNN!!! és a mókusok

SpongyaBob Kockanadrág

Tini titánok, harcra fel!

Tini Nindzsa Teknőcök

Gumball csodálatos világa

A Lármás család



Kedvenc férfi színész

Benjamin Flores Jr. (Triple G, Game Shakers)

Aidan Gallagher (Nicky, Ricky, Dicky és Dawn)

Jack Griffo (Max, A Thunderman család)

Jace Norman (Henry, Veszélyes Henry)

Casey Simpson (Nicky, Ricky, Dicky és Dawn)

Tyrel Jackson Williams (Leo, Laborpatkányok)



Kedvenc női színész

Rowan Blanchard (Riley, Riley a nagyvilágban)

Dove Cameron (Liv és Maddie, Liv és Maddie)

Lizzy Greene (Dawn, Nicky, Ricky, Dicky és Dawn)

Kira Kosarin (Phoebe, A Thunderman család)

Breanna Yde (Tomika, Rocksuli)

Zendaya (K.C., K.C., a tinikém)



FILM:

Kedvenc film

Batman Superman ellen - Az igazság hajnala

Amerika Kapitány: Polgárháború

Szellemirtók

Elliott, a sárkány

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet

Tini Nindzsa Teknőcök 2. - Elő az árnyékból



Kedvenc filmszínész

Ben Affleck (Batman, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Will Arnett (Vernon, Tini Nindzsa Teknőcök 2. - Elő az árnyékból)

Henry Cavill (Superman, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Robert Downey Jr. (Vasember, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Chris Evans (Amerika Kapitány, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Chris Hemsworth (Kevin, Szellemirtók)



Kedvenc filmszínésznő

Amy Adams (Lois, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Megan Fox (April, Tini Nindzsa Teknőcök 2. - Elő az árnyékból)

Scarlett Johansson (Fekete Özvegy, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Felicity Jones (Jyn, Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet)

Melissa McCarthy (Abby, Szellemirtók)

Kristen Wiig (Erin, Szellemirtók)



Kedvenc animációs film

Szenilla nyomában

Vaiana

Énekelj!

A kis kedvencek titkos élete

Trollok

Zootropolis – Állati nagy balhé



Kedvenc animációs film szinkronhang

Ellen DeGeneres (Dory, Szenilla nyomában)

Kevin Hart (Hógolyó, A kis kedvencek titkos élete)

Dwayne Johnson (Maui, Vaiana)

Anna Kendrick (Poppy, Trollok)

Justin Timberlake (Branch, Trollok)

Reese Witherspoon (Rosita, Énekelj!)



Kedvenc főgonosz

Helena Bonham Carter (Vörös Királynő, Alice Tükörországban)

Idris Elba (Krall, Star Trek: Mindenen túl)

Will Ferrell (Mugatu, Zoolander 2)

Kevin Hart (Hógolyó, A kis kedvencek titkos élete)

Charlize Theron (Ravenna, A Vadász és a Jégkirálynő)

Spencer Wilding (Darth Vader, Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet)



Kedvenc főhős

Ben Affleck (Batman, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Henry Cavill (Superman, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Chris Evans (Amerika Kapitány, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Chris Hemsworth (Vadász, A Vadász és a Jégkirálynő)

Scarlett Johansson (Fekete Özvegy, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Felicity Jones (Jyn, Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet)

Jennifer Lawrence (Mystique, X-Men: Apokalipszis)

Zoe Saldana (Uhura hadnagy, Star Trek: Mindenen túl)



Legjobb barátok

Ruby Barnhill és Mark Rylance (Sophie/HABÓ, A barátságos óriás)

Kevin Hart és Dwayne Johnson (Bob/Calvin, Központi hírszerzés)

Kevin Hart és Ice Cube (Ben/James, Pofázunk és végünk Miamiban)

Chris Pine és Zachary Quinto (Kirk kapitány/ Star Trek: Mindenen túl)

Neel Sethi és Bill Murray (Maugli/ Balu, A dzsungel könyve)

Ben Stiller és Owen Wilson (Derek/Hansel, Zoolander 2)



Kedvenc ősellenségek

Ben Affleck és Henry Cavill (Batman/Superman, Batman Superman ellen - Az igazság hajnala)

Chris Evans és Robert Downey Jr. (Amerika Kapitány/Vasember, Amerika Kapitány: Polgárháború)

Ginnifer Goodwin és Jason Bateman (Judy/Nick, Zootropolis – Állati nagy balhé)

Dwayne Johnson és Auli’I Cravalho (Moana/Maui, Vaiana)

Anna Kendrick és Justin Timberlake (Poppy/Branch, Trollok)

Charlize Theron és Emily Blunt (Ravenna/Freya, A Vadász és a Jégkirálynő)



Legkeresettebb háziállat

Balu – A dzsungel könyve (Bill Murray)

Szenilla – Szenilla nyomában (Ellen DeGeneres)

Po – Kung Fu Panda 3 (Jack Black)

Piros – Angry Birds – A film (Jason Sudeikis)

Rosita – Énekelj! (Reese Witherspoon)

Hógolyó - A kis kedvencek titkos élete (Kevin Hart)



#Csapat

Amerika Kapitány: Polgárháború - Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman

Szenilla nyomában – Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Kaitlin Olson, Hayden Rolence, Willem Dafoe, Ed O’Neill, Ty Burrell, Eugene Levy

Szellemirtók – Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones

Zsivány Egyes: Egy Star Wars történet – Felicity Jones, Forest Whitaker, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Alan Tudyk, Donnie Yen, Riz Ahmed, Mads Mikkelsen

Tini Nindzsa Teknőcök 2: Elő az árnyékból – Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, Alan Ritchson

X-Men: Apokalipszis – James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Evan Peters, Tye Sheridan, Ben Hardy, Kodi Smit-McPhee, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Olivia Munn



ZENE:

Kedvenc együttes

The Chainsmokers

Fifth Harmony

Maroon 5

OneRepublic

Pentatonix

Twenty One Pilots



Kedvenc férfi énekes

Drake

Justin Bieber

Bruno Mars

Shawn Mendes

Justin Timberlake

The Weeknd



Kedvenc női énekes

Adele

Beyoncé

Ariana Grande

Selena Gomez

Rihanna

Meghan Trainor



Kedvenc zeneszám

24K Magic – Bruno Mars

Can’t Stop the Feeling! – Justin Timberlake

Heathens – Twenty One Pilots

Send My Love (To Your New Lover) – Adele

Side to Side – Ariana Grande ft. Nicki Minaj

Work from Home – Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign



Kedvenc új zenész

Kelsea Ballerini

The Chainsmokers

Daya

Lukas Graham

Solange

Rae Sremmurd

Hailee Steinfeld

Twenty One Pilots



Kedvenc videoklip

24K Magic – Bruno Mars

Can’t Stop The Feeling! – Justin Timberlake

Formation – Beyoncé

Juju On That Beat – Zay Hilfigerrr and Zayion McCall

Me Too – Meghan Trainor

Stressed Out – Twenty One Pilots



Kedvenc DJ/EDM művész

Martin Garrix

Calvin Harris

Major Lazer

Skrillex

DJ Snake

Zedd



Kedvenc filmzene

Hamilton

Mielőtt megismertelek

Vaiana

Énekelj!

Suicide Squad - Öngyilkos osztag

Trollok



Kedvenc zenei vírusvideó előadó

Tiffany Alvord

Matty B

Carson Lueders

Johnny Orlando

Jacob Sartorius

JoJo Siwa



Kedvenc nemzetközi zenei sztár

5 Seconds of Summer (Ausztrália/Új-Zéland)

BIGBANG (Ázsia)

Bruno Mars (Észak-Amerika)

Little Mix (Egyesült Királyság)

Shakira (Dél-Amerika)

Zara Larsson (Európa)



EGYÉB KATEGÓRIÁK:

Kedvenc videójáték:

Just Dance 2017

Lego Marvel’s Avengers

Lego Star Wars: The Force Awakens

Minecraft: Story Mode

Paper Mario: Color Splash

Pokémon Moon