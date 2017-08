A Nokia bevetette a nagyágyúját - Megérkezett a Nokia 8

Így néz ki, amikor egyszerre van használatban az elő- és hátlapi kamera.

Kép forrása: Nokia

Az Android 7.1-et futtató, fém borítású készülék 5,3"-es IPS kijelzőt kapott, QHD, azaz 2560 x 1440 pixeles felbontással. Alatta dobog az erő, amelyből kétségtelenül jutott a mobilba, de azért az is kétségtelen, hogy egy nagy visszatérésen áteső márka ennél azért nagyobb kraftot is szánhatott volna első újgenerációs erőtelefonjába - a hvg.hu véleménye szerint. A finnek a Qualcomm Snapdragon 835 processzorát pakolták a mobilba, ami négy 2,45 GHz-es és négy 1.9 GHz-es magot jelent. Mellé jön még 4 GB RAM, illetve egy microSD slottal bővíthető 64 gigás belső tárhely.A Nokia 8 előlapi és hátoldali kamerájába is Zeiss-optika került. Mindkét modul 13 megapixeles. Hátul két lencse is van, egy színes és egy monokróm. A hátoldalra került még a lézeres autofókusz és a dual LED vaku, a színes kamerát pedig optikai képstabilizátorral is ellátták - ismertette a lap.További érdekessége a készüléknek, hogy olyan hangrögzítőt építettek a telefonba, ami 360 fokban képes térhatású hangot felvenni.

A Nokia 8 a bejelentés szerint szeptemberben jelenik majd meg a boltok polcain, 600 eurós (kb. 187 ezer forint) áron.