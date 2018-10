A Pál utcai fiúk Londonba "mentek" - videó, fotók

Fotók: Kelemen Lehel

A Londoni Magyar Kulturális Központ felkérésére festett tűzfalat a Színes Város Csoport a brit fővárosban, ahol egy belvárosi játszótér falán elevenedett meg a A Pál utcai fiúk című regény néhány szereplője.Az iamsuzie és Cokestd művésznéven alkotó kortárs magyar street art művészek festették fel Molnár Ferenc regényének hőseit, Csónakost, Bokát és Nemecseket a modern londoni környezetbe. Az 50 négyzetméter nagyságú falon a figurális ábrázolás és a klasszikus graffiti találkozott, így a két művész stílusa egymást kiegészítve érvényesülhetett - közölte a Színes Város Csoport az MTI-vel.A street art akció Molnár Ferenc születésének 140. évfordulóját ünnepelve a londoniak körében népszerűsíti a magyar irodalom egyik legtöbb nyelvre lefordított regényét. A Londoni Magyar Kulturális Központnak fontos célja volt az is, hogy a művészi alkotással egy helyi közösség által nap mint nap használt forgalmas közterület megújulását segítse.A Színes Város Csoport számára izgalmas kihívás volt Moszkva és Berlin után a street art egyik fellegvárában, Londonban is bemutatkozni, a jövőben pedig a szervezet magyar munkái mellett más nagyvárosokban is tervez hasonló projekteket - áll a közleményben.A szerdán átadott fal a londoni Old Gloucester Streeten található.