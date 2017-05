A Pandora bolygó törzsi vezetője lesz Cliff Curtis

Cliff Curtis, Az utolsó léghajlító és az I.e. 10 000 sztárja is fontos szerepet kapott James Cameron Avatar című filmjének készülő folytatásaiban.



A maori származású új-zélandi tévé- és filmszínész, aki a népszerű Fear the Walking Dead című sorozatban is dolgozik 2015 óta, Zoe Saldana és Sam Worthington társaságában játszik az Avatar-folytatásokban - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



A Die Hard 4.0 és Danny Boyle Napfény című filmjéből is ismerős Curtis törzsi vezetőt alakít majd a Pandora bolygón játszódó sci-fi fantáziafilmekben. Worthington és Saldana pedig az eredeti filmben játszott szerepeiket folytatják.



Cameron hosszú ideje készíti elő a folytatásokat, a forgatókönyvek megírásában Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver és Shane Salerno is segítségére voltak. A rendező négy, egyenként is kerek történetet elmesélő epizódot forgat, amelyek végül egy sagává állnak össze.



Az Avatar című 2009-ben bemutatott film világszerte 2,8 milliárd dolláros jegybevételt hozott a mozikban, s ezzel a világ legnagyobb bevételű filmjévé vált.