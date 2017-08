A politikusnőket sem kerülik el a gyerekvállalással kapcsolatos otromba kérdések

Jacinda Ardern szeretne anya lenni, s szerinte az anyaság és a pártelnökség nem zárja ki egymást.

Élő adásban osztott ki szerda reggel egy műsorvezetőt az új-zélandi Munkáspárt kedden megválasztott új vezetője, amiértA 37 éves, egyelőre gyermektelen, a műsorvezető túl messzire ment. Mark Richardson szerint viszont kérdése jogos volt, mert az ellenzék új vezetőjeként Ardernből miniszterelnök is lehet, "ezért az ilyesmit is tudnunk kell".

A Munkáspárt új elnöke világossá tette, hogy ő korábban beszélt már erről nyilvánosan, ezért nem sérti a kérdés.

Más nőkkel szemben viszont teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen kérdésre kelljen válaszolniuk a munkahelyükön

- húzta alá Jacinda Ardern, aki szerintKorábban a New Zealand Herald című lapnak a politikus úgy nyilatkozott, hogy szeretne anya lenni, s szerinte az anyaság és a pártelnökség nem zárja ki egymást.Ardern az új-zélandi Munkáspárt történetének legfiatalabb és második női vezetője; Andrew Little-t váltotta a párt élén, aki kedden, mindössze hét héttel a következő választás előtt váratlanul jelentette be lemondását a párt éléről, mert nem sikerül megállítania pártja népszerűségvesztését.A legfrissebb kutatások szerint a Munkáspárt támogatottsága ugyanis 20 éve nem volt ilyen alacsony, 24 százalékos, mint most. A kormányzó Nemzeti Pártot a megkérdezettek 45 százaléka támogatja.