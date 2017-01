A Race for Water újabb világkörüli útra indul

A 2017 és 2021 közötti expedíció célja konkrét megoldásokat keresni arra, hogyan lehet újrahasznosítani a szárazföldön a műanyag hulladékot.



"Az óceánokban minden öt kiló halra egy kiló műanyag jut. Ha nem teszünk semmit, 2050-re öt kiló halra öt kiló műanyag jut majd" - hangoztatta az alapítvány elnöke, Marco Simeoni az expedíciót bemutató keddi sajtótájékoztatóján.



Simeoni annak a véleményének adott hangot, hogy az óceánok műanyaghulladékkal való szennyezése elleni harcban a szárazföldön van a megoldás.



A Greenpeace környezetvédő szervezet szerint évente 5-12 millió tonna műanyag került az óceánokba.



Az alapítvány a francia ETIA céggel együtt a műanyag gyűjtése alkalmas hordozható konténereket is népszerűsíti. Ezek a bárhol felállítható modulok "lehetővé teszik, hogy a legszegényebbek - a sörös dobozokhoz hasonlóan - betétdíj fejében összegyűjtsék a műanyag zacskókat, amelyeket részben energiává alakítanak majd át - fejtette ki Simeoni.



A Race for Water április 9-én indul a nyugat-franciaországi Laurient kikötőjéből a Bermudákra. A 200 négyzetméter felületű napelemekkel ellátott és lepárlott tengervízből nyert hidrogén-meghajtású motorokkal működő katamaránon laboratórium működik, amely az expedíció teljes időtartama alatt mintagyűjtést végez.



A Race for Water a Panama-csatornán áthajózva Japánba tart majd, ahol 2020. július 24-én kezdődnek az olimpiai játékok. Ugyanabban az évben Dubajba hajózik a világkiállítás idejére, majd visszatér a Földközi-tengerre és a tervek szerint 2021 végén köt ki Laurient-ban.