A repüléstörténet forradalmi gépeiről rántja le a leplet a DoQ

80 évvel ezelőtt, 1937. június 18-án szállt fel Moszkvából és június 20-án landolt Vancouver közelében a szovjet ANT-25 nagy távolsági repülőgép. Légvonalban 63 óra 16 perc alatt 9374 kilométert repült. A jövőben ugyanezt a távot körülbelül 40 perc alatt teheti meg a forradalmi U-71, amely 2025-re állhat az orosz flotta szolgálatába.

A második világháború szovjet repülőgéptervezői Sztálin paranoid vezetése alatt alkották meg titkos terveiket. A diktátor attól tartott, mérnökei az ellenség kezére adják a technikai újítások részleteit, emiatt sokakat börtönbe vetett. A nagy tudású tervezők a halál árnyékában és kényszermunkára ítélve a Szovjetunió börtöneiben voltak kénytelenek tovább dolgozni terveiken. Ennek ellenére olyan zseniális találmányokat és csodálatos repülőgépeket terveztek, amelyekhez foghatót még nem látott a világ: tengeralattjáró bombázókat, repülő tankokat és sugárhajtóműves vadászrepülőgépeket. Andrej Nyikolajevics Tupoljev találmánya volt az első olyan nagy távolsági gép, amely a Szovjetunióból képes volt elrepülni egészen Amerikáig. Az aeroszánjáról (jégen és vízen közlekedő kétéltű jármű) is ismert tervező repülőgépe, az ANT-25 több mint 9000 kilométert tett meg 63 óra leforgása alatt, vagyis két és fél napig volt képes a levegőben maradni. A titok nyitja a gép hosszú szárnyaiban rejlett, amelyek egyben üzemanyagtartályok is voltak. A szárny több mint 30 méteres fesztávolsága meghaladta a hidegháború korszakából ismert hasonló gépekét. A II. világháború titkos orosz repülőgépe című dokumentumfilmben július 19-én a DoQ repülési szakértők segítségével, archív felvételeken mutatja be a szigorúan titkos orosz repülőgépek történetét.A II. világháború egyik legfejlettebb bombázójával annyi halálos fegyvert lehetett szállítani, amely a légierő akkori életében egyedülállónak számított. A szovjetek szinte bármit megtettek volna, hogy megkaparintsák az amerikai tulajdonban álló "Szuper erőd (B-29)" elnevezésű repülőgépet, amelyet az Egyesült Államok Hirosima és Nagaszaki bombázásához is használt. Mérnökeik viszont csak két évet kaptak arra, hogy ők is előrukkoljanak az amerikaiakéhoz hasonló tömegpusztító fegyverrel. Végül több mint kilencszáz B-29 másolattal álltak elő. Az amerikai-szovjet légierő-párbaj ezzel beindította a fegyverkezési versenyt és elmélyítette a hidegháborút – július 22-én a DoQ utánajár hogyan "lopták" el a szovjetek a tömegpusztító gép terveit, A szuper erőd lemásolása című dokumentumfilmben.

Míg 80 évvel ezelőtt több mint két napra volt szükség az orosz gépeknek eljutni a világ másik felére, híresztelések szerint ma már szinte szempillantások alatt megtehetik ezt a távot a hiperszonikus U-71 repülőgép segítségével. Az orosz rakétaprogramban feltételezhetően olyan repülőgépet terveznek, amely a kiszivárgott információk szerint óránként 11 ezer kilométeres sebességre is képes. A szigorúan titkos repülőgépet előreláthatólag 2020 és 2025 között fejlesztik ki, és nukleáris fegyverekkel is ellátják majd.