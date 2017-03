A Repülő Spagettiszörny vallás egyik követője tésztaszűrővel a fején szerepel a jogosítványában

Fogadjunk, hogy elsőre szemet szúrt a címben a Repülő Spagettiszörny vallás! Ezen meg sem lepődünk, hiszen ki ne furcsálná egy szövegkörnyezetben a három szót?! - olvasható az offmedia.hu Akkor kezdjük is az elején! Mi a fene az a Repülő Spagettiszörny?Az egész sztori Oregonban történt 2005-ben, mikor egy Bobby Henderson nevű ürge - aki mellesleg az Oregoni Állami Egyetem fizikushallgatója volt - nem értett egyet a Kansas állam iskolaszék döntésével, miszerint az intézmény az intelligens tervezés elméleti oktatásának bevezetése mellett döntött. Bobby még ugyanebben az évben tiltakozásának jeléül alapított egy vallást, amit Flying Spaghetti Monster-nek (FSM), azaz A Repülő Spagettiszörny Egyházának nevezett el. A paródiavallásnak egy istensége is van, nem nehéz kitalálni ki ő: A Repülő Spagettiszörny.A hit alapja természetesen a Repülő Spagettiszörny, ami (aki?) ugyan láthatatlan és érzékelhetetlen, mégis megteremtette az univerzumot azt követően, hogy masszívan ivott. A hit szerint mindent, amit a jelenlegi tudomány állása szerint ismerünk, az a Szörnynek köszönhető, hiszen Ő helyezte el a azokat a világban.A Repülő Spagettiszörny azért is rafinált egy istenség, mert a radiokarbon kormeghatározásokat direkt megváltoztatva torzítja el a mérési adatokat. Ezt úgy csinálja - most figyelj! -, hogy a "Tésztás Csápjával" összekuszálja az adatokat, így szinte biztos, hogy a kormeghatározások nem lesznek pontosak.A Mennyországot is elég abszurdan képzeli el a vallás, mégpedig úgy, hogy sörvulkánok és sztriptíztáncosnő-gyárak állnak mindenhol. A pokolnak is szinte ugyanez az alapja, annyi apró bibivel, hogy a sztriptíztáncosnők nemi betegek.Az imákat nem a szokásos ámennel zárják le, erre is van egy sokkal ötletesebb megoldásuk: rámen! ( A rámen egy tésztafajta...)Tésztaszűrő a jogosítványban!