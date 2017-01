A sötét ötven árnyalata: ez csábítja majd a hálószobába a rajongókat

Valóságos baby boom volt az 1977-es nagy New York-i áramszünet után kilenc hónappal, mivel a polgárok nem tudtak tévézni, ezért mással ütötték el az időt.



Hasonló jelenségre számít Nick Jonas is, akinek Nicki Minaj-zsal közösen énekelt száma bekerült A sötét ötven árnyalata betétdalai közé. A sokatmondó Bom Bidi Bom című számukkal kapcsolatban Nick ezt írta szerényen a Twitteren: "Rengeteg gyereket csinálnak majd erre a dalra" - és lovagiasan tagelte Nicki Minaj-t a bejegyzéshez.



A film most nyilvánosságra hozott soundtrackjét egyébként olyan további nagy nevek fémjelzik, mint Sia, John Legend, Halsey és a Tove Lo and The-Dream. A szintén ide tartozó Taylor Swift - Zayn duett már korábban felkerült az internetre.