A Soul Exodus a zsűri különdíját, az 1945 pedig a közönségdíjat hozta el Varsóból

Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.



A közlemény szerint a lengyel főváros kiemelkedő kulturális eseménye, amelyre idén 15 országból érkeztek alkotások, vasárnap este zárult. A rendre teltházas vetítéseknek a népszerű Muranów mozi adott otthont.



Bereczki Csaba Soul Exodus című klezmerzenészek főszereplésével készült egészestés dokumentumfilmjét számos fesztivál tűzte már műsorra Kaliforniától Kolozsvárig, és 2017-ben megnyerte a legjobb dokumentumfilmet illető Magyar Filmdíjat.



A dokumentumfilm középpontjában a The Brothers Nazaroff alkalmi formáció tagjai állnak. Az amerikai születésű zenészek a klezmeren keresztül keresik gyökereiket, önmagukat, zsidó identitásukat. Az öt muzsikus egyfajta fordított exodusként kel útra: hajóval utaznak nyugatról keletre, Montrealból New York, Párizs, Berlin, Budapest, Nagyvárad érintésével jutnak el Besszarábiába, Moldovába.



Török Ferenc filmje 1945 augusztusának egyetlen napján játszódik, témája a második világháború utáni újrakezdés a vidéki Magyarországon. Szántó T. Gábor novellájának filmes feldolgozása a görög tragédiákat idéző, néhány óra leforgása alatt játszódó dráma. A helyszín egy felbolydult kelet-magyarországi falu, ahol ezen a napon mindenki a jegyző fiának az esküvőjére készül.



Az 1945 világszerte kiemelkedő siker a fesztiválokon, több mint húsz nemzetközi díjat nyert, és számos országban mutatták be - olvasható a közleményben.