A stábon belüli széthúzás miatt akadozik a románok őstörténetét bemutató tv-sorozat forgatása

A Foter.ro hírportál szerdai beszámolója szerint a kis költségvetésű "nacionalista" filmsorozat Florin Anghel forgatókönyvíró-rendező irányításával készül.



A Géták: babona és háború című sorozat a géta-dák civilizációt állítja középpontjába, főhőse Decebal dák király jobbkeze, Vezina. Cselekménye a dák-római háborúk idején, i. sz. 80 körül játszódik.



A sorozat próbaepizódját a tervek szerint 2017 márciusában kellett volna bemutatni, de ez nem sikerült. A film közösségi oldalán most a stáb arról számolt be, hogy másodszor is elakadt a projekt: a próbaepizód forgatását abba kellett hagyni, ugyanis a stáb egy része elhagyta a produkciót. A film készítői szerint a távozók olyan feltételeket szabtak, amelyekről nem volt szó, amikor elkezdték a munkát.



A próbaepizódból 20 ezer eurós befektetés nyomán eddig 35 perc készült el a szükséges 48 percből, de ezt várhatóan soha nem fogják tudni bemutatni, mert a kilépő stábtagok megtiltották.



A filmet az akadályok miatt újra kell forgatni, a készítők ezért gyűjtést hirdettek.



A dákokról eddig csak nagyjátékfilmek készültek, ezek közül a legismertebbek az 1967-ben bemutatott Dákok, illetve Az oszlop című, 1968-ban készült produkció.