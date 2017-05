A Stranger Things sorozat gyerekszínésze zenészként is zseniális (videó)

A Stranger Things sorozat fiatal színésze, Finn Wolfhard rendkívül elfoglalt mostanság, hamarosan a Stephen King klasszikusát újraélesztő Az (It) című filmben láthatjuk , illetve nemsokára érkezik a számára hírnevet kovácsoló Stranger Things második évada . Mégis úgy tűnik, Wolfhard igazi szenvedélye a zene.A színész korábban már egyedül feldolgozta a Nirvana és Mac DeMarco egy-egy számát - utóbbit a Sziget fesztiválon láthatja is a magyar közönség augusztusban. Most zenekarával készítették el a New Order Age of Consent című dalának a feldolgozását, amely egy jótékonysági koncerten hangzott el.