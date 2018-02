A Survivor győztese az utódját keresi

Megkezdődött a Survivor 2018-as évadára jelentkező meghallgatása. A tömegben ismerős arcok is feltűntek, a túlélő show előző évadának győztese és játékostársai láttá el tanácsokkal a válogatásra érkezőket.A tvégén megtelt az RTL Klub székházának aulája a Survivor övetkező évadára jelentkezőkkel. Volt, aki négyhónapos kutyájával érkezett, de volt, aki Erdélyből utazott a castingra. A tömegben a műsor előző évadának győztese, Iliász és játékostársai Klaudia és Adri is feltűnt, akik tanácsaikkal segítetté a válogatáson résztvevőket.– Mindenképpen fontos az őszinteség, az, hogy a jelentkező saját magát adja. Nekem ez a "taktika" anno bevált – mondta Iliász, míg Klaudia az erős motivációban hisz. – Valós céllal kell nekiindulni egy ilyen válogatásnak. Én a határozottságomat, a céltudatosságomat akartam visszanyerni, és a játé során ez sikerült is.Iliász és Klaudia a tanácsadáson ívül a casting folyamatában is részt vesznek. Rubin Kristóf a műsor kreatív producere elmondta, hogy miért született ez a döntés.– Nem újdonság, hogy valamely műsor szereplője ésőbb lehetőséget kap, hogy a észítésben is részt vegyen. Iliász és Klaudia mindketten részesei voltak a válogatás folyamatának és a játéknak is, így olyan tapasztalatokat szereztek, olyan tulajdonságokat is észre vehetnek a jelentkezőkben, amelyek segítik a munkát.A kreatív producer azt is elmondta, hogy kiknek van esélye arra, hogy válogatás övetkező fordulójába jussanak.– Nem előre meghatározott karaktereket keresünk, hanem olyanokat, akiket a saját egyéniségü tesz egyedivé. Ezen emberek együttes mű ödése teszi izgalmassá a műsort. Mindemellett szeretném felhívni azok figyelmét, akik még gondolkoznak, hogy ne sokáig hezitáljanak, jelentkezzenek aoldalon, mert minden nappal fogy az esélyü arra, hogy részt vegyenek életü nagy kalandjában – tette hozzá a kreatív producer.