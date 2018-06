A szabad névviselésért indított magánakciót Vujity Tvrtko

Személyes példámból tudom, hogyan lettem Szilárdból Tvrtko. Ettől én nem lettem kisebb magyar. Akkor sokat harcoltam, s zsebpénzemből fizettem a költségeket. Most, dolgozó emberként, egyszerre öntudatos horvátként és magyar állampolgárként talán segíthetek én is

Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes arról biztosított, hogy mindent megtesz azért, hogy a hazai nemzetiségek tagjai a lehető legegyszerűbb módon élhessenek névviselési jogaikkal, a nevek átírása pedig teljes mértékben illetékmentes számukra legyen ne csak a jogszabályokban, hanem minden egyes esetben a gyakorlatban is.

Ám hiszem, hogy ez a magánkezdeményezés jó üzenet lehet a hazai kisebbségeknek és a szomszédos országok hatóságainak, akik az ottani magyarok ügyeivel foglalkoznak majd. Ha nem hinném, nem kezdtem volna bele.

Egymillió forintot helyeztem el a minden környező országban komoly háttérrel rendelkező Magyar Baptista Szeretetszolgálat számláján. Az összeget a szervezet megduplázza. KÖSZÖNÖM ISMÉTELT TÁMOGATÁSUKAT!

Tízezres, százezres nagyságrendű lehet azoknak –a többségében határon túli magyaroknak – a száma, akik hivatalosan nem a saját nevükön élnek, irataikban nem az a név szerepel, amelyen a családjuk szólítja őket - írja Facebook bejegyzésében a Vujity Tvrtko, aki mindig hangsúlyozza, hogy büszke magyar állampolgárságára, de arra is, hogy horvát nemzetiségű.- fogalmazott bejegyzésében.Arról is beszámolt, hogy az ügy érdekében sokakkal egyeztetett. Támogatásáról biztosította Románia volt miniszterelnök-helyettese, az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor, Beregszász polgármestere, Babják Zoltán, Szlovákia Európa Parlamenti képviselője, Nagy József, aki maga is érintett - Jozefből József -, Szerbia parlamentjének tagja, Pásztor Bálint és édesapja, Pásztor István, a VMSZ elnöke.- tette hozzá Vujity Tvrtko.Az újságíró kihangsúlyozta, hogy akciója nem irányul senki ellen.- fejtette ki kezdeményezésének okát.Anyagilag és jogi támogatással is szeretné segíteni azokat, akik eddig félelemből vagy anyagi okokból nem kezdeményezték a névváltoztatást.- írja."A név az egyik legfontosabb identitásjegyünk. Nemzetiségtől, területi hovatartozástól, szülőhelytől függetlenül nem érhet hátrány senkit sem miatta, akárhogy is dönt az illető! A név tisztelete kijár mindenkinek!" - fogalmazott.