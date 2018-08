A szabály az szabály: még Schwarzenegger sem mehetett be létszám fölött a luxusbutikba

Nagyon gáz volt. Mi a boltból csak néztük az ajtó előtt meglepetten toporgó Arnoldot, és próbáltuk meggyőzni a személyzetet, hogy engedjék be, mert többen is szerettek volna vele egy közös fotót készíteni

Arnold Schwarzeneggert Buenos Airestől Szöulig, New Yorktól Felsőzsolcáig az egész világon ismerik, Budapesten azonban nem mindenütt volt része exkormányzóhoz és szupersztárhoz méltó fogadtatásban. Bors információi szerint a Terminátor hatodik részét hazánkban forgató színész- és testépítő-legenda kedden a déli órákban az Andrássy úton sétált kísérőjével, és ruganyos léptekkel megpróbált betérni a Gucci butikba vásárolni, ám a bejáratnál váratlan ellenállásba ütközött: marcona biztonsági őrök kérlelhetetlenül közölték vele, hogy nem mehet be.Az ok az volt, hogy a boltban látogatása pillanatában túl sokan tartózkodtak, és a luxusüzlet szigorú szabályai miatt meg kellett volna várnia, amíg néhányan távoznak onnan.Nehéz elképzelni, de valószínűleg a biztonságiak nem vették észre, hogy a hollywoo­di világsztár áll előttük, ezért ragaszkodtak a bolt házirendjéhez, és a kérés ellenére sem engedték be Schwarzit az üzletbe.– mesélte a lapnak egy szemtanú, aki a kínos jelenetsor alatt épp az üzletben tartózkodott.