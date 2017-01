A számolás joga érdekelte a legjobban az észak-amerikai mozinézőket

A Fox 2000 és a Chernin Entertainment filmje, A számolás joga az űrkutatás kezdeti időszakában játszódó film, melyet egy szűkebb körű vetítés után széles körben is forgalmazni kezdtek a múlt héten. A film három fekete bőrű matamatikusnő életrajzi drámája, a főhősöket Taraji P. Henson, Octavia Spencer és Janelle Monáe játssza.



A matematikusnők erős vetélytársat utasítottak maguk mögé, A kaliforniai álom című musicalt, mely - miután tarolt a Golden Globe-díjátadón - 14,5 millió dollárt sepert be a hétvégén. A hétfői ünnepnap becsült bevételével együtt 17,5 millió dollárra rúghat a hosszú hétvége eredménye, ezzel együtt Észak-Amerikában már több mint 77 milliót kereshet a hollywoodi szerelmes sztárjelöltekről szóló zenés románc.



A mozis toplista harmadik helyezettje az STX The Bye Bye Man című horrorja, erre 13,4 millió dollárért váltottak belépőt. Az eredmény meghaladta az STX várakozásait, 10 millióra tették a hétvégi eredményt.



A negyedik helyre befutott a Patriot's Day, mely a bostoni maraton elleni bombamerénylet történetét dolgozza fel, s 12 millió dollárt hozott eddig a hétvégén.



Az ötödik helyet elfoglaló Monster Trucks című kalandfilm debütálása egyértelmű kudarc: a 125 milliós költségvetésű mozi 10,5 milliós nyitó hétvégi bevételét katasztrofálisnak ítélték a szakértők.