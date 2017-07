A szénsavas víz nagy melegben tovább eltartható

A szénsavas víz tovább eltartható a melegben, megfelelően hűtve pedig a vérkeringést is felpezsdíti. Ennek köszönhetően több hőt tudunk leadni, így nyáron különösen előnyös lehet a fogyasztása. Kánikula idején még nagyobb figyelmet kap az elegendő folyadékfogyasztás. A csapvíz kontra ásványvíz vitája is ilyenkor újra fókuszba kerül épp úgy, ahogy a szénsav szervezetre gyakorolt hatása.



A nagy melegben a szénsav lehet a barátunk

„A szénsavas víz egyik nagy előnye, hogy tovább eltartható meleg időben is, a mikroorganizmusok lassabban szaporodna savas környezetben. Éppen ezért már évtizedekkel ezelőtt is szódavizet biztosítottak a munkásoknak a nagy melegben védőitalként" – hívja fel a figyelmet Rutai Gergely, a SodaStream magyarországi szakértője. Kiemeli: nyáron különösen előnyös a fogyasztása, ugyanis kitágulnak az ereink, jobb lesz a keringés, ezáltal a szervezet pedig jobban hűti magát.



Fröccshöz inkább szódát

A szódavíz fogyasztása pár éve szorult háttérbe, különösen a palackozott ásványvizek megjelenésével. Ezekről a vizekről azonban egyáltalán nem lehet tudni, hogy mennyi ideig állnak a palackban mielőtt eljutnak a fogyasztóhoz. A SodaStream szakértője elmondta: Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy a csapvíz az ország legtöbb területén nemzetközi szinten is kiemelten jó minőségű. Éppen ezért érdemes megfontolni az otthoni italkészítést, az ásványvizes palackok cipelése helyett. Érdekes továbbá, hogy egyes szénsavas ásványvizek megváltoztathatják a bor ízét, így a bort inkább szódával érdemes felönteni, ezzel pedig a magyar hagyományokhoz és a fröccs mítoszhoz is hűek maradhatunk.



Fő a biztonság

Ma már különösen kényelmesen és egyszerűen készíthető szénsavas víz vagy üdítő az otthoni szódakészítő gépek segítségével. Ezeknek a készülékeknek további előnye, hogy állítható a szénsav erőssége, így enyhe, közepes, vagy erős buborékos italt is előállítható. „Mindig figyeljünk arra, hogy az otthoni szódagépünkhöz ellenőrzött körülmények között töltött patront használjunk, mert így lehetünk biztosak a megfelelő működésben és minőségben" – összegez Rutai Gergely.