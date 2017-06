A szerzői jog megsértése lehet egy tartalommegosztó oldal működtetése

A luxembourgi székhelyű bíróság ítéletének indoklásában a szerzői jog megsértésének felelősségét emelte ki azt hangsúlyozva, hogy a megosztó platform üzemeltetői a védelem alatt álló művek rendelkezésre bocsátásában akkor is megkerülhetetlen szerepet játszanak, ha az érintett műveket a megosztó platform felhasználói töltötték fel.



Az ügy részleteit ismertetve az uniós bíróság arról tájékoztatott, hogy több internet-hozzáférést nyújtó szolgáltató előfizetőjének jelentős része használja a The Pirate Bay nevű online megosztó platformot. Ez a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a saját számítógépeiken található műveket részletekben - torrent módszerrel - megosszák és letöltsék. A kérdéses fájlok nagy többsége szerzői jogi védelem alatt álló művekre mutat, anélkül hogy a jogosultak e platform üzemeltetőinek és felhasználóinak engedélyt adtak volna a megosztásra.



A bíróság kimondta, hogy az online megosztó platform szolgáltatását és üzemeltetését ténylegesen az uniós irányelv értelmében vett közvetítésnek kell tekinteni, ugyanis bármely olyan cselekmény, amellyel a felhasználó az ügyfelei számára védelem alatt álló művekhez ad hozzáférést, az irányelv értelmében vett közvetítésnek minősülhet.



Aláhúzták azt is, hogy a The Pirate Bay üzemeltetői a platformon elérhető blogokon és fórumokon kifejezetten kinyilvánítják azt, hogy a védelem alatt álló műveket a felhasználók rendelkezésére bocsássák, és a felhasználókat arra ösztönzik, hogy e művekről másolatokat készítsenek.



Hozzátették továbbá, hogy a The Pirate Bay-hez hasonló platform rendelkezésre bocsátása és üzemeltetése haszonszerzésre irányul, mivel ez a platform - amint az a bíróság elé terjesztett észrevételekből kitűnik - jelentős reklámbevételt termel.



Az Európai Bíróság tájékoztatása szerint a bíróságnak nincs hatásköre arra, hogy kimondja a szerzői jog konkrét esetekben való megsértését. Csak arra van lehetősége, hogy a szerzői jogra vonatkozó uniós szabályok értelmezésével segítséget nyújtson az őt megkereső nemzeti bíróságnak annak eldöntésében, hogy megsértették-e a szerzői jogokat. Arról, hogy a kérdéses ügy összes körülményét figyelembe véve a The Pirate Bay valóban megsértette-e a szerzői jogokat majd az ügyet Luxembourgba küldő holland nemzeti bíróság fog dönteni, figyelembe véve az Európai Bíróság iránymutatásait.