A Sziget alapítója az ország talán legnagyobb sörözőjének megnyitására készül

A Sziget Kft. alapító-tulajdonosa újabb nagyszabású projektbe vághat bele – írja a HVG A lap információi szerint a Sörcsarnok Ingatlanhasznosító Kft. nevű projektcég – amelynek többségi tulajdonosa a Gerendai GK Invest Vagyonkezelő Kft. –, is indul azon a pályázaton, amit Budapest III. kerületének önkormányzata írt ki az évek óta veszteségesen üzemelő Kolosy téri piac hasznosítására.A két, Michelin-csillagos étteremmel is büszkélkedő vállalkozó a HVG-nek elmondta: a 43 – zömében összenyitható – üzlethelyiségben a főzdék elvitelre és helyben fogyasztásra is árulhatnák a termékeiket, a központi csarnokban pedig egész évben sörfesztiválos hangulatot ígér a vállalkozó.A lap arról is beszámolt, hogy a pályázatból az derül ki, hogy a piac üzemeltetését 10 évre hirdették meg és legalább nettó egymillió forintot kell fizetnie a győztesnek a 3500 négyzetméteres épületért.Gerendai a lapnak azt is elmondta, hogy számításaik szerint 130 millió forintot kell költeniük az épületre, az után adják bérbe az egyes helyiségeket. Terveik szerint az őszre nyílik meg az ország talán legnagyobb sörözője.