A Szólít a szörny a magyar mozikba érkezik

Az amerikai származású, de Londonban élő Patrick Ness az ifjúsági irodalom sztárja, bár a felnőtt korosztálynak szóló A daruasszony című regénye is bestseller lett. A 47 éves író munkái nemcsak a fiatal közönség körében népszerűek - világszerte 40 nyelven, sok millió példányban keltek el -, hanem számos szakmai elismerést is elnyertek. A Magyarországon a Vivandra kiadó gondozásában jelentek meg a könyvei, a Chaos Walking-trilógia és Szólít a szörny című regénye rangos brit irodalmi díjat is kapott. Nem csoda, ha a filmipar a háromkötetes disztópiára és az édesanyja elvesztésével birkózó kiskamaszról szóló írásra is lecsapott.



A Szólít a szörnyből Ness forgatókönyve alapján a spanyol Juan Antonio Bayona (Árvaház, A lehetetlen) rendezett filmet Liam Neeson, Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver, Toby Kebbel és Geraldine Chaplin szereplésével. Az alkotás az "spanyol Oscarnak" nevezett Goya-díjak átadásán idén kilenc elismerést kapott, köztük a legjobb rendező, operatőr, speciális effektus és filmzene kategóriában.



A Szólít a szörny magyarul Szabó T. Anna tolmácsolásában jelent meg, aki 2013-ban elnyerte érte az év fordítójának járó IBBY-díjat. A regény a 12 éves Conor története, akinek édesanyja halálos betegsége miatt hatalmas teherrel kell megbirkóznia, közben úgy érzi, hogy barátja elárulta, az iskolában állandó zaklatások céltáblája, és szigorú nagyanyjával sem találja a hangot. Éjszakánként azonban egy hatalmas szörny látogat el hozzá, akinek különös meséi segítenek a benne tornyosuló fájdalom és harag feloldásában.



Bayona egy interjúban elmondta, hogy Ness a forgatókönyvet több, a regényben nem szereplő elemmel gazdagította, de mindvégig hű maradt a könyvéhez is, amelynek eredeti ötlete a fiatalon lehunyt Siobhan Dowdtól származott.



"Valójában sohasem gondolok arra, hogy amiről írok, az pont egy probléma. Éppen csak olyan őszintén akarok elmesélni egy történetet, ahogy tudom. (...) Úgy érzem, csalás lenne, ha félrenéznék, vagy finomítanám a körülményeket, mivel vannak olyan gyerekek, akik mindezeken keresztülmennek. Ha hitelesen látjuk őket egy könyvben, azt üzeni nekik, hogy nincsenek egyedül, és ennél nagyobb dolgot egy könyv nem is tehet" - fejtette ki az MTI-nek Patrick Ness.



A rendezővel való kapcsolatáról elmondta: "Bayona hihetetlenül együttműködő volt, ami nagyszerű élmény egy író számára. Ő úgy közelített a közös munkához, hogy az ötleteknek nincs egója, lehetnek jók vagy rosszak és bárhonnan érkezhetnek. Ezért mindent meg tudtunk beszélni, és megnéztük, hogyan működhet".



A forgatókönyvnek a regényhez képest talán legnagyobb változtatása, hogy a film egy kicsit később fejeződik be, mint a könyv, de ez Ness szerint elkerülhetetlen volt. "Egy film teljesen más élmény, mint egy könyv, a nézőnek hagyni kell egy kis időt, hogy levegőhöz jusson. Különösen büszke vagyok a film befejezésére".



Az író a szereplőválogatásba is bekapcsolódott. "Nagyon mulatságos folyamat, amelyben sok a véletlen. Az ember összeállít egy listát, ami lehetetlennek tűnik. A Szörny szerepére mindenki Liam Neesont szemelte ki az első helyen, nemcsak én. Arra azonban senki sem gondolt, hogy tényleg sikerül megnyerni. Aztán elolvasta a forgatókönyvet, és igent mondott! Hátborzongató. De csodálatos" - idézte fel.



A filmet számos angliai és spanyol helyszínen forgatták. Ness a felvételekre is többször ellátogatott. "A forgatás bámulatos, önmagában az a tény, hogy amit az ember egy csöndes szobában kigondolt, az hirtelen utat talál a világhoz. Azt kívánom, hogy minden író átélhesse ezt az élményt" - fogalmazott.



A fantasy igazi különlegessége a másik főhős, a szörny létrehozása volt. Bayona és az Oscar-díjas látványtervező, Eugenio Caballero egy csomó különféle dolgot kipróbáltak a Szörny megjelenítéséhez, hogy lássák, melyik a legjobb, aztán visszatértek a könyv egyszerű, de nagy hatású rajzait készítő Jim Kay illusztrációihoz. "Éreznünk kell a Szörny valóságos jelenlétét és súlyát, hogy félelmetesnek és kétértelműnek, ugyanakkor akár kedvesnek hasson. Ez nehéz kombináció egy mozgó lény esetében, végül mégis csodálatos filmes karakterként született meg" - mesélte, és hozzátette, hogy a motion capture-technika segítségével a Szörny minden mozdulatát eredetileg Liam Neeson játszotta el a testével és az arcával, s ettől nyerte el a karakter emberi, gyengéd vonásait.



Bayonát megragadta a nagy hatású regény, és olyan fantázia kalandfilmet akart forgatni belőle, amivel mindenki azonosulni tud. Ness és Bayona is a legfontosabb szempontnak tartotta, hogy "a gyermek érzelmeit komolyan vegyék". Mint a nagymamát alakító Sigourney Weaver elmondta: "A könyv és a forgatókönyv is a legnagyobb tisztelettel kezelte a gyerekeket, az érzelmeiket és a félelmeiket. A történet nem tompítja a csapásokat, ugyanakkor tele van szeretettel".



A Szólít a szörny március 2-tól látható a mozikban.