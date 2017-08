A szoptatás fellendíthetné a gazdaságot és életeket menthetne

A szoptató anyák számának növelésével fel lehetne lendíteni a világ gazdaságát és életeket lehetne menteni - áll egy kedden, az anyatejes táplálás világnapján közzétett ENSZ-jelentésben.



Mintegy 520 ezer gyerek életét lehetne megmenteni a következő tíz évben a világon, ha sikerülne elérni, hogy 2025-re a gyerekek felét hat hónapig kizárólag anyatejjel táplálják.



A kicsik szellemi fejlődésére gyakorolt előnyös hatások pedig akár 300 milliárd dolláros (77 ezer milliárd forint) gazdasági hasznot generálhatnának a közepes és alacsony jövedelmű országokban a Világbank becslései alapján.



Minden dollár, amelyet a szoptatásba fektetnek, 35 dollár gazdasági hasznot eredményez a szoptatási világszervezet szerint.



A jelentés csecsemőnként 4,7 dollár befektetésére szólít fel olyan intézkedésekbe, amelyekkel a fél évig kizárólag anyatejjel táplált babák száma növelhető - ez globálisan 5,7 milliárd dolláros befektetést jelentene.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és Gyermekalapja (UNICEF) vezette szoptatási világszervezet (Global Breastfeeding Collective) jelentése arra hívta fel az országokat, hogy indítsanak olyan oktató kampányokat és egészségügyi programokat, melyek az anyatejes táplálásra ösztönöznek, valamint tartassák be a megtévesztő tápszermarketinget tiltó törvényeket.



A világ első átfogó elemzése szerint a csecsemőknek csak 40 százaléka kap élete első hat hónapjában kizárólag anyatejet.



A WHO és a UNICEF azt ajánlja, hogy az édesanyák kezdjenek el szoptatni a szülés utáni első órában, és a gyerekek egészen kétéves korukig kapjanak anyatejet.



"Az anyatej olyan, mint a gyerek első védőoltása, halálos betegségektől óvhatja meg az újszülöttet és minden tápanyagot tartalmaz, amely a fejlődését és növekedését biztosítja" - írta közleményében Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO általános igazgatója.