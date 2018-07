A szövés és a fonás lesz idén a Mesterségek Ünnepe kiemelt témája, a kézműves munkákat és népi mesterségeket bemutató fesztivált augusztus 17. és 20. között rendezik a budai Várban.



A látogatók megismerkedhetnek a kenderfonás fortélyaival, a szövőszéken való szövéssel, a rokkán fonással, a szalag-, és szőnyegszövéssel, egy korabeli parasztporta udvarán pedig a gyapjú és a kenderfeldolgozás ősi műveleteibe tekinthetnek be.



A rendezvényen mintegy ezer kézműves mester és több száz fellépő egész napos színpadi programmal, mesterségbemutatókkal és népi játszóházakkal várja a látogatókat.



Érkeznek mesterek Iránból, Kínából, Mongóliából, Üzbegisztánból, Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból, Türkmenisztánból és Kazahsztánból is - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Családok éve alkalmából bemutatkoznak többgenerációs kézműves dinasztiák is, így a látogatók megismerkedhetnek többek között a háromgenerációs csizmadia családdal és a szintén háromgenerációs hartai bútorfestő műhellyel, valamint különleges élményt kínál a több száz éve működő győri kékfestő dinasztia műhelye is.



A négynapos eseményen fellép mások mellett Dresch Mihály a vonósokkal, a Karaván Família és a Bognár Szilvia Quartett, Szalonna és Bandája a Páva különdíjas Sarjú Bandával ad koncertet, augusztus 20-án a Söndörgő és a Vujicsics együttes vendége Szörényi Levente lesz.



A rendezvény ideje alatt a Mesterségek Ünnepe karszalaggal a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók.