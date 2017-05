A sztárséf szerint a legízletesebb fűszer a faszén füstje

Serényi Zsolt, alias Tetovált séf él-hal a faszénparázson sült ételekért. Belvárosi barbecue éttermében egy gyorstalpalót is tartott a tavaszi grillszezonra készülve, ahol izgalmas technikákkal ismertette meg a gasztronómia szerelmeseit.

Nem túlzás azt mondani, hogy egyszerűen bele vagyok bolondulva a fába és faszénparázsba, nyáron és télen is folyamatosan sütök, nem csak az éttermemben, hanem szabadidőmben kint is, bent is. Aki egy kicsit is belekóstol a barbecue és a grillezés világába, mániákus lesz, ez pedig kielégíthetetlen éhséget generál. Sokan tartanak a faszénparázstól, de mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy ez a legegyszerűbb technika. Az eredmény pedig olyan, hogy ha egyszer rákap valaki az ízére, onnantól kezdve csak minőségi faszenet használ majd sütéshez. A Hargitai Bükkfaszén a húsételeknek olyan zamatot ad, amit más módszerekkel lehetetlen előcsalogatni

– mesél lelkesen a Tetovált séf a faszén titkáról.Természetesen faszénparázson nem csak sós ételek készülhetnek, desszertként a mennyei kürtőskalács is ezzel a technikával a legfinomabb.„A Vitéz Kürtőssel mi évek óta faszénparázson sütjük a hagyományos erdélyi finomságot, a kürtőskalácsot, ugyanis a faszénen készült ételnek nincs párja. A faszénégetésnek egyébként otthon, Farkaslakán nagyon nagy hagyománya van, onnan hozatjuk tonnaszámra ezt a nemes sütőanyagot. Fontos, hogy nem pattog, nem füstöl, megfelelő hő és tempó mellett aranybarna kürtőskalácsokat süthetünk. Először szabadtéri vendéglátósok kértek tőlünk faszenet, de ma már a legnevesebb éttermekbe is mi szállítunk, így Serényi Zsoltéknak is – mondja Bálint Gáspár, a Vitéz Kürtős ügyvezetője és a Bükkfaszén forgalmazója."Zsolttal a tavalyi Kürtőskalács Fesztiválon hozott minket össze a sors. Egy hiteles arcot kerestünk, aki múlt évben a Faszénen Sült Ételek Udvarában látványos grillshow-val szórakoztatta a látogatókat és mindenkit beavatott a grillezés rejtelmeibe. Ez olyan jól sikerült, hogy idén is Zsolt lesz a meghívott, aki sok különleges grillétel mellett újabb gasztro stand up-ot is tart majd a faszénen sült ételekről" – teszi hozzá mosolyogva András Tünde, a Kürtőskalács Fesztivál rendezvényigazgatója.Az ízorgiában gazdag sajtóeseményen a résztvevők megkóstolhatták a klasszikus amerikai szendvicset, a BBQ Reubent, egy ínyenc, grill technikával készült csirkenyársat is süthettek, valamint desszertként megízlelhették Serényi Zsolt különleges kürtőskalács édességét.

A reuben azért egyedülálló, mert közel 10 órán keresztül sütjük faszénen, barbecue kemencében a marhaszegyet és ez kerül bele a szendvicsbe, friss zöldsalátával. Persze a kulcs a bükkfaszén parazsa, füstje, aminél jobb fűszer egyszerűen nem létezik. Naponta 20-30 kiló szenet mindig elsütünk, így folyamatosan kell az utánpótlás a Vitéz Kürtőstől. Örülök, hogy a Bükkfaszén nagyköveteként most egy ilyen ízletes eseményen is közelebb hozhattam az emberekhez a faszénen sütést és a grillezés kultúráját. Mindenkit bíztatok arra, hogy grillezzen bátran, mert egészséges, nem egy bonyolult dolog és igazi társasági tevékenység

– osztja meg a titkot a séf.„A gyerekeim egyébként teljesen átlagos gasztronómiai ízléssel rendelkeznek, szeretik a divatos streetfood ételeket, bár a legkisebb kacsintgat a keleti ízek világa felé is, ő kísérletezgető típus. Gluténérzékeny, ezért a rizses, zöldséges dolgok állnak hozzá közelebb" – enged betekintést Zsolt a család gasztro szokásaiba.„A grillnél és barbecue esetében a belépő szint a csirke és a sertés.Sokan először a csirkemellfilével és a vékonyra klopfolt tarjával próbálkoznak, melynek a fűszerezés a kulcsa. A nagyobb húsoknál a barbecue technika a nyerő, ahol indirekt hőn, lassan, alacsonyabb hőmérsékleten készül a grillcsirke vagy a sertésszűz.Mindenkinek azt javaslom, hogy a fűszereket közvetlen a sütés előtt tegye a húsokra.És akkor jöjjön egy egyszerű tipp:Mindenki szereti és nagyon divatos manapság a cézár és a görög saláta, melyhez könnyen készíthetünk egy kis sült húst. Nem kell mást tenni, mint vékonyra szeletelni a csirkemellfilét, ami nincs kiklopfolva, kis sóval, borssal meghinteni és utána a kertben, teraszon faszénparázson mindkét oldalát addig sütni, hogy ne legyen belül száraz, de nyers se maradjon.Kicsit várunk vele, majd vékonyra szeljük és a saláta mellé tálaljuk. Egyszerű, de mennyei" – zárja Serényi Zsolt.