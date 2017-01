Danny Boyle filmrendező és a T2 Trainspotting sztárjai is felvonultak a film vasárnapi edinburghi világpremierjének vörös szőnyegén.



Az eredeti film szereplői, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller és Ewen Bremner mind visszatértek a folytatásban, amely 21 év elteltével veszi fel az egykori heroinista társaság történetének fonalát.



Az 1996-ban bemutatott Trainspotting Irvine Welsh regénye nyomán készült - amely Dragomán György és Polyák Béla fordításában jelent meg magyarul -, a folytatás pedig a szerző Pornó című írásán alapul. A T2 Tainspotting azzal foglalkozik, hogy mi lett a ma már középkorú főhősökkel.



A film premierjén Ewan McGregor elárulta, hogy amíg nem olvasták el John Hodge forgatókönyvét, kicsit fáztak a film folytatásától, de aztán teljesen megnyugodtak. "Nagyszerű volt úja visszalépni Renton, Spud és Begbie cipőjébe, és különleges élmény újra hallani a hangjukat" - mondta.



Danny Boyle elmondta, hogy mindenképpen Edinburghban akartak forgatni, hiszen "ezek a történetek innen származnak", és ezért döntöttek az edinburghi premier mellett is.



Boyle a folytatáshoz a film híres "válaszd az életet"-mottóját aktualizálta: "válaszd a Facebookot, válaszd a Twittert, válaszd az Instagramot és reménykedj benne, hogy valaki, valahol figyel".



Boyle fiatal tehetséges filmesként forgatta a Trainspottingot. Azóta elnyerte az Oscar-díjat és a londoni olimpia megnyitó ünnepségét is ő rendezte - emlékeztetett a BBC News.



A T2 Trainspotting március 2-tól látható a magyar mozikban.