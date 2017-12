A technológia már 2018-ban emberi arcot ölt

A svéd távközlési vállalat közölte, a hangutasításokat használók több mint fele úgy gondolja, hogy a technológiai eszközök rövidesen ugyanúgy megértik majd testbeszédet, az arckifejezést és az intonációt, mintha emberek lennének.



A válaszadók kétharmada szerint ez már 3 éven belül megvalósulhat.



A felmérés szerint az okos fülhallgatók használata állandósul, még alváskor is. A fogyasztók 63 százaléka szívesen használna olyan fülhallgatót, amely valós idejű szinkrontolmácsolásra képes. A válaszadók 52 százaléka egy családtag horkolását szeretné kiszűrni vele.



Az Ericsson kutatása szerint a válaszadók 30 százaléka úgy véli, egyre nehezebb az ismeretek napra készen tartása az új technológiák miatt. Ugyanakkor az új technológiákkal azonnal új területek szakértőivé is válhatnak: 46 százalékuk szerint az internet lehetővé teszi a minden korábbinál gyorsabb tanulást és felejtést is. A vállalat kutatásából kiderült az is, hogy a közösségi médiát egyre inkább kisajátítják a hagyományos hirdetők, miközben a fogyasztók fele úgy gondolja, a mesterséges intelligencia hasznos lehet a közösségi oldalakra felkerülő információk ellenőrzéséhez.



Az ötödik legfontosabb trend, hogy a hirdetések túlságosan is tökéletessé válhatnak. A kiterjesztett és virtuális valóságban (AR/VR) a felhasználók több mint fele szerint a közeljövőben a hirdetések annyira realisztikusak lehetnek, hogy az élmény gyakorlatilag helyettesítheti a terméket.



Michael Björn, az Ericsson ConsumerLab kutatási vezetője a közlemény szerint úgy véli, a közeljövőben a készülékeken már nem lesznek gombok vagy kapcsolók, és okostelefonon keresztül sem kell majd digitálisan irányítani őket. Azért is szükséges ez a változás, mert az embereknek nagyon nehéz lenne elsajátítaniuk minden egyes új kezelőfelület ismeretét, ahányszor egy új készülék csatlakozik a dolgok internete (iOT)hálózathoz - tette hozzá.



A jelentés az Ericsson ConsumerLab több mint 22 éves, globális kutatási tevékenységének eredményein, illetve 10 világváros internet-felhasználóinak körében, 2017 októberében végzett online felmérés eredményein alapszik.