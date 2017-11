A Testről és lélekről a nemzetközi filmoperatőr-fesztivál fődíját is elhozta

MTI Fotó: Kallos Bea

A Camerimage nemzetközi filmoperatőr fesztivál fődíját vette át szombat este a nyugat-lengyelországi Bydgoszczban, a Testről és lélekről című film operatőre.Az idén 25. alkalommal megrendezett bydgoszczi szemlén - mely a világ egyetlen nemzetközi filmoperatőr-fesztiválja - héttagú, Stuart Dryburgh neves amerikai operatőr vezette zsűri döntött a főverseny díjazottjairól.Enyedi Ildikó és Herbai Máté filmje után a második helyen a többek között az idei Cannes-i Filmfesztiválon díjat nyert orosz film, Andrej Zvjagincev Szeretet nélkül című filmdrámája végzett, melynek operatőre Mikhail Krichman.

A bydgoszczi fesztiválon 2007 óta évente kiosztják a magyar származású operatőr, Kovács László nevét viselő diákfilmes díjat is.Ebben a kategóriában idén Katja Benrath fiatal német filmrendező és Felix Striegel operatőr Mindannyian (Watu Wote) című rövidfilmje kapta meg a fődíjat.Enyedi Ildikónak a Testről és lélekről című alkotása idén elnyerte a Berlinale fődíját, az Arany Medvét, valamint a filmkritikusok nemzetközi szövetsége (FIPRESCI) rangos díját, az ökumenikus zsűri díját és a Berliner Morgenpost című lap olvasói zsűrijének díját is.A magyar filmek közül elsőként júniusban elhozta a Sydneyi Filmfesztivál fődíját is. Az Európai Filmdíjakért és Magyarország hivatalos nevezettjeként a legjobb idegennyelvű film Oscar-díjáért is versenyben van.A film a lengyel mozik vásznaira 2018 januárjától kerül a művészfilmeket forgalmazó Aurora Films közvetítésével, az idei év folyamán több lengyelországi filmmustrán is bemutatták.