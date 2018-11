A Tévé Macival is szelfizhetnek a látogatók

A Tévé Macival, Mazsolával és Tádéval vagy Dörmögőékkel is találkozhatnak az MTVA Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyének látogatói péntektől a Játsszunk együtt! című interaktív kiállításon.A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Pollack Mihály téri kiállítóhelyének új tárlatában minden a játékról szól, legyen az tévéjáték, rádiójáték vagy bábjáték: az egyedülálló interaktív "játszótérben" az érdeklődők műfaji határok nélkül válhatnak a kiállítás főszereplőivé - közölték az MTI-vel a szervezők.A tárlat megidézi a Tévé Macit, akivel szelfit is készíthetnek az érdeklődők, de újra lehet találkozni a tévéből ismert bábfigurákkal: eljön Mazsola és Tádé, felbukkan Bunyós Bálint a Zsebtévéből és be lehet pillantani Dörmögőék otthonába is.A kedves figurák mellett a kiállítás tévéjátékok és filmek világát is elhozza: az Egri csillagokat bemutató enteriőrben eredeti kellékekkel idézi meg a forgatás világát, ahol a látogatók fel is próbálhatják a szereplők jelmezét.A Magyar Televízió Kapcsoltam című vetélkedőjének emblematikus kelléke volt Rózsa György híres sárga telefonja, melyen bárki tárcsázhat és a játékos kedvű látogatók kvízkérdésekre is válaszolhatnak.Nem feledkezik meg a tárlat az interaktivitásról sem. A mobil közvetítő stúdióban a híres sporteseményeket nemcsak újranézhetik a látogatók, hanem ők lehetnek a kommentátorok. Itt látható továbbá az olimpiai ezüstérmes Makray Katalin fekete ruhája a Tévétorna című sikersorozatból. A közönség megszólaltathatja a rádiójátékok eredeti hangkeltő eszközeit, igazi csemegéket hallgathat a Magyar Rádió Archívumából és akár híres magyar tévéjátékok jelmezeit is felpróbálhatja.A péntektől látogatható kiállítás nyitvatartásáról ahonlapon találhatók információk.