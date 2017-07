A The Prodigy is fellép az idén tízéves Campus Fesztiválon Debrecenben

Az idén tízévesa jubileumhoz méltó programokkal, izgalmas, sokszínű kínálattal várja majd a közönséget a debreceni Nagyerdőbe - közölték a szervezők a fesztivál hétfői beharangozó sajtótájékoztatóján a Nagyerdei Stadionban.Miklósvölgyi Péter fesztiváligazgató kiemelte:A legnépszerűbb hazai előadók mellett a fesztivál vendége lesz a The Prodigy, Lukas Graham, Alle Farben, a holland Bingo Players, Debrecenbe érkezik Charlott Boss, azaz Nod Oneís Head, illetve a kilencvenes évek legnépszerűbb eurodance párosa, a 2 Unlimited is.Ismét ott lesznek Debrecenben a fesztivál kedvencei: a Tankcsapda, a Quimby, a Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Brains, az Irie Maffia, a Vad fruttik, a Paddy and the Rats, Ganxsta Zolee és a Kartel, a 30Y, de fellépnek a nagyerdő fái alatt a Lóci Játszik, a Mörk, a Jónás Vera Experiment, a Konyha, a Dope Calypso, a The Qualitons, valamint a Petruska és Sena is.Tizenhét programhelyszínen, köztük két nagyszínpadon 252 zenei programmal és további több mint 200 egyéb attrakcióval - dumaszínházzal, filmvetítéssel, színházi előadással, közéleti és irodalmi beszélgetésekkel - várják az érdeklődőket. A programokról a fesztivál weboldalán tájékozódhat.

Miklósvölgyi Péter a zenei felhozatal sokszínűségére hívta fel a figyelmet: a különböző helyszíneken a rock, az elektronikus, a világzenei és dzsesszkoncertek mellett számos más műfaj képviselői is fellépnek.Kiemelte: a Campus egyik legszebb helyen lévő színpada a kivilágított Víztorony kertjében található, ahol olyan különleges produkciót láthat a közönség, mint az Ivan and the Parazol, a Margaret Island, a Middlemist Red, a Fran Palermo, az Esti Kornél, az Elefánt, a Szabó Benedek és a Galaxisok, vagy az egészen fiatalok közül a The Luckies, az Elevator című dallal idén berobbanó Platon Karataev, de jelen lesz az indie-folkos Zanzinger is.Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a sajtótájékoztatón bejelentette: az idei fesztiváli szezon zárultával kezdeményezi Balog Zoltánnál, az emberi erőforrások miniszterénél a hazai fesztiválstratégia áttekintését, a támogatási rendszer újragondolását.Megemlítette, hogy a kormány jelentős összegekkel támogatja a hazai fesztiválokat, s ez a jövőben is így lesz. Ugyanakkor - mint mondta - egyre több fesztivál van, több megszűnt, újak is vannak, a legnagyobb hazai fesztiválnak, a Szigetnek pedig új tulajdonosa van, mindez indokolja a stratégiai áttekintést, a támogatási koncepció átgondolását - mondta Kósa Lajos. Barcsa Lajos (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere szerint a város lakóinak, és az odaérkező turistáknak is egyre fontosabb találkozási pont a Campus Fesztivál, amely hozzájárul, hogy "turisztikában egyre erősebb Debrecen".Megemlítette, hogy tavaly 387 ezer vendégéjszakát töltöttek a városban a vendégek, ami 10 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz. Hozzátette: a Campus az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat társadalmasításában is fontos helyszín.A fellépő zenekarok mellet jelen lesznek a rendezvényen Debrecen kulturális intézményei: a Csokonai Színház előadásokkal, a Méliusz könyvtár felolvasóestekkel, az Agóra tudományos élményközpont látványos kísérletekkel, a művelődési központ kézművesbemutatókkal teszi változatosabbá a fesztiválprogramot.Bács Zoltán, a debreceni Egyetem (DE) kancellárja elmondta: az idén már a fesztivál nulladik napján megnyílik a 2000 négyzetméteres Egyetem-tér, ahol izgalmas attrakciókkal, kísérletekkel, előadásokkal, az agráriumtól az orvoslásig terjedő bemutatkozásokkal, különleges zenei programokkal, köztük az egyetem professzorainak zenés produkciójával várják a vendégeket.A kancellár kiemelte, hogy az egyetemi sport is megjelenik a fesztiválon: a Campus Sportfesztivál százakat mozgat meg, egyebek mellett kispályás foci, strandröplabda- és kosárlabda-bajnokságot rendeznek a Nagyerdőben, ahol az ország egyik legszínvonalasabb infrastruktúrájával várják a fesztiválozókat a stadionba és környékére.