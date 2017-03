A The The ismét Johnny Marr-ral készített új dalt

Másfél évtized szünet után készített ismét rockdalt a Matt Johnson által vezetett The The, a nyolcvanas-kilencvenes évek brit könnyűzenéjének egyik legnagyobb hatású formációja. A csapatba ráadásul visszatért a gitárlegenda Johnny Marr, a Smiths egykori tagja.



A New Musical Express kedden arról számolt be, hogy a The The You Can't Stop What's Coming című új dala április 22-én a lemezboltok napjára (Record Store Day) időzítve jelenik meg, vinyl kislemezen.



Az 1979-től létező, és Matt Johnson szólóprojektjeként indult The The zenekarként 2002-ig volt aktív és hat stúdióalbumot rögzített. Johnny Marr, a Smiths egykori tagja 1988 és 1994 között gitározott a The The-ben. Johnson az elmúlt tizenöt évben tudatosan visszahúzódott a reflektorfénytől és elsősorban független filmekhez készített zeneprojekteken dolgozott.



"Mivel nagyon hosszú ideje távol voltam a dolgoktól, csaknem elfelejtettem, ki is voltam valaha. Borzasztó ezt mondani, de újra emlékeztetnem kellett magamat arra, hogy elsősorban dalszerző vagyok" - mondta még két évvel ezelőtt Matt Johnson a visszatérésével kapcsolatos első híreket kommentálva.



A most 55 éves Johnson The The-je számára az áttörést a kezdeti kísérletezések után az 1983-as Soul Mining (Lélekbányászat) című lemez hozta, amelyről egy brit kritikus akkor azt írta, hogy szövegei "csordultig vannak gondolatokkal, szónoklással, kétségekkel és félelmekkel, és több zenei kísérlet szorult beléjük, mint amennyire a legtöbb együttes egész életműve során vállalkozik".



Az 1986-os Infected (Fertőzött, a cím utalás az AIDS terjedésére) elképesztő dühvel és gúnnyal támadta Margaret Thatcher konzervatív miniszterelnök politikáját: a Heartland (Hátország) című kulcsdal szerint Anglia az Egyesült Államok 51. tagállama. A három évvel későbbi Mind Bomb-on a vallási fanatizmusról rántotta le a leplet (Armageddon Days Are Here Again), a The Beat(en) Generation pedig egy elfuserált nemzedéket mutat be. Az 1995-ös Hanky Panky az ötvenes évek közepén elhunyt amerikai countryzenész, Hank Williams életműve előtt tisztelgett.



A The The-ben vendégként énekelt Neneh Cherry és Sinéad O'Connor is. Johnson és a The The utolsó dobása a rockszíntéren a 2000-ben megjelent NakedSelf című lemez és az azt követő turné volt.