A Thirty Seconds to Mars és a Kungs is lesz a Strand Fesztiválon

A 2013-ban a Mielőtt meghaltam című filmért Oscar-díjat kapott színész, Jared Leto húsz évvel ezelőtt alapította rockzenekarát, a Thirty Seconds To Marsot. A post-grunge trió, amelyben Jared mellett bátyja, Shannon Leto és Tomo Milicevic zenél, 2005-ben megjelent második lemezével, az A Beautiful Lie-jal lett világhírű. Az élőben rendkívül energikus zenekar azóta teltházak előtt turnézik, és néhány napja jelent meg egy újabb kislemeze a hamarosan érkező ötödik albumról. A Thirty Seconds to Mars eddig kétszer játszott a Szigeten (2010, 2011) és kétszer a soproni VOLT-on (2011, 2013).



Szintén jön Zamárdiba az egyik legtehetségesebb francia dj-producernek tartott, mindössze 21 éves Kungs is. A zenész már középiskolában remixeket gyártott, nem sokkal később pedig David Guetta előtt léphetett fel. Két éve megjelent első albumával, a Layersszel került a legfontosabb deep house producerek közé.



A szervezők már korábban bejelentették Robin Schulz, Sigala és Ákos koncertjét a Strand Fesztiválon.