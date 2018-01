A továbbtanulással kapcsolatos teljes palettával mutatkoznak be a képzőhelyek a hétvégén

Kép forrása: edocatioexpo.hu

Több mint százötven oktatási intézmény mutatkozik be a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon január 18. és 20. között a Hungexpon.A rendezvényen az intézmények bemutatkozása mellett a diákok információhoz juthatnak a különböző ösztöndíjakról, az egyes szakmákról, a duális képzésekről, nyelviskolákról, kollégiumokról, megismerhetik az átképzési lehetőségeket és karrierépítési tanácsokat is kaphatnak - közölték a szervezők az MTI-vel.

Az oktatási seregszemlén szinte valamennyi felsőoktatási intézmény, nyelviskolák és számos duális és szakképző, illetve átképző hely, valamint egyéb hallgatói szolgáltatást nyújtó kiállító gondoskodik a felsőoktatási lehetőségek teljes körű bemutatásáról.Az aktuális munkaerő-piaci és pályaválasztási trendekhez igazodva a szervezők több informatikai és programozói képzést nyújtó központnak is bemutatkozási lehetőséget nyújtanak 2018-ban.A programok között a karriertervezés is kiemelt hangsúlyt kap. A duális képzési helyek és a leendő munkáltatók aktuális gyakornoki és karrierprogramjaikkal jelennek meg, a még bizonytalanok pedig pályaorientációs tanácsadók segítségével találhatják meg a számukra kedvező irányt.A magyar felsőoktatási szereplők mellett 25 nemzetközi partnerrel is megismerkedhetnek a látogatók.A rendezvényen pedagógusok és intézményvezetők a szakma újdonságairól, korszerű taneszközökről és módszerekről informálódhatnak.Az expo programja és további információk itt érhetők el.