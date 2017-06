A TV2 elégedett a hírműsorai nézettségével

A Mokka továbbra is toronymagasan őrzi piacvezető pozícióját a konkurenciával szemben. A kereskedelmileg fontos 18-59-es célcsoportban átlagosan 18,1 százalékos közönségarányt ért el májusban. Ugyanez a mutató 18-49-es korosztálynál 14,6 százalék, 4+-ban pedig 20,2 százalék. A konkurens Reggeli című műsorhoz képest is tetemes a TV2 műsorának nézőszámbeli fölénye. Átlagosan egy Mokka epizód (63 ezer fő) 2 és félszer annyi nézőt ültetett a képernyők elé, mint egy Reggeli adás (25 ezer fő). Ez az arány a 18-49-es korosztálynál közel kétszeres (33 ezer néző szemben a 16 ezerrel) a teljes lakosságot figyelembe véve pedig 3,7-szeres (164 ezer fő szemben a 43 ezerrel). A kiemelt 18-59-es célcsoportban a legnagyobb különbség a két reggeli magazin műsor eredménye között május 22-én volt; 55 ezer néző. A Mokka közönség részesedése ekkor 21, 6 százalék volt, míg a Reggelié 4,8 százalék.



Májusban minden nap mindhárom célcsoportban eredményesebb volt a Mokka a Reggelinél!



Ami pedig a Tényeket illeti, májusban a 18-49-es célcsoportban elért nézőszám alapján hétszer tudott a Tények a Híradó fölé kerekedni; hatszor hétköznap, kétszer pedig hétvégén. A statisztika szerint ebben a korcsoportban a Tények június első szombatját is megnyerték.



A teljes lakosság körében májusban négy alkalommal fordult elő, hogy nem volt a TV2-nél nézettebb csatorna a Tények idősávjában, és így volt ez az első júniusi szombaton is.