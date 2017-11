A vadiúj Barbie hidzsábot visel

Barbie évtizedeken keresztül ugyanúgy nézett ki: keskeny derék, hatalmas mellek, szőke haj.Szórakoztató volt, és valójában nem kapcsolta senki sem igazi emberhez, mert jelentős műtétek nélkül hétköznapi ember nem nézhet ki így.De az elmúlt időszakban valami megváltozott.Ashley Graham plus-size modell adta a mintát ehhez a babához . Készült balettos Barbie (), és, filmrendező is ihletet adott egy babához.Most egy amerikai sportoló, az olimpiai bronzérmes vívó, Ibtihaj Muhammad tiszteletére készült baba. Amikor Mattel elmondta Ibtihajnak, hogy szeretnek Barbie-t a tiszteletére, a sportoló elsírta magát. Aztán néhány kérése még volt: a Barbie szeme sötét szemceruzával legyen kihúzva, nagy, erős lábai legyenek, és viseljen hidzsábot (a hidzsáb a muszlim lányok és nők haját eltakaró fátyol)."Olyan, mintha egy ing, vagy nadrág lenne rajta" - mondta, hozzátéve, hogy reméli, a gyerekek majd leveszik a ruhadarabot, és akár más babáikon is kipróbálják.A kezdeti prototípus fehér, párnázott vívóruhát visel, hátán a "Mohammad" felirattal. vívó lévén egy sisak is tartozik hozzá, amelyet alatt a hidzsábot visel. Ibtihaj kérte, hogy a szövet vastagabb, így átlátszatlan legyen.Az Ibtihaj Barbie a Barbie Shero kollekciójának része, amelynek célja, hogy arra ösztönözze a gyerekeket, hogy érjék el a céljaikat, bármi is legyen az.Lisa McKnight, a Mattel Barbie-stratégiéért felelős alelnöke a New York Timesnak úgy nyilatkozott, hogy új stratégiájuk szerint még több nőt találjanak a Barbie számára mintának. Olyanokat, mint Ibtihaj Muhammad, aki "képes áttörni a határokat, és mintát ad a kislányok számára, egyúttal ösztönzi őket arra, hogy a Barbie-val játszanak."