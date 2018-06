A Vasemberrel indult: végtelen ez a háború - 10 éve uralják a vásznat a szuperhősök

Hozzánk közelednek

A mentősök a magyar hősök





Az Országos Mentőszolgálat kreatív videók segítségével hívja fel a figyelmet a mentők munkáját nehezítő helyzetekre és a helyes közlekedési magatartásra, hiszen ami az embereknek csak néhány pillanatnyi figyelem, az másnak akár az életet jelentheti. Sajnos gyakori eset, hogy a hangos zenétől nem hallják a mentő szirénáját a közlekedés résztvevői, vagy épp túl közel parkolnak a járműhöz, így akadályozzák a gyors életmentést.

Az Országos Mentőszolgálat kreatív videók segítségével hívja fel a figyelmet a mentők munkáját nehezítő helyzetekre és a helyes közlekedési magatartásra, hiszen ami az embereknek csak néhány pillanatnyi figyelem, az másnak akár az életet jelentheti. Sajnos gyakori eset, hogy a hangos zenétől nem hallják a mentő szirénáját a közlekedés résztvevői, vagy épp túl közel parkolnak a járműhöz, így akadályozzák a gyors életmentést.

A Bosszúállók a csúcs

Robert Downey Jr. a rajongókkal. Karaktere, a Vasember az a képregényhős, akiről az első Marvel-film készült 10 évvel ezelőtt.

Hősboom. Az első képregényfilmjét a Marvel Vasemberről készítette 10 éve, 2008 tavaszán debütált. A DC Az acélembert 5 éve, 2013 júniusában mutatta be.

Nehéz jó gonosznak lenni

A nézők az állandók



Nélkületek nem vittük volna ezt végbe – köszönte meg az érdeklődést a nézőknek Hadigép, azaz James Rhodes színész a Marvel A rajongók 10 éve című szülinapi videójában. 18 filmen túl egy állandója volt ezeknek a moziknak: Te – mondják.

Nélkületek nem vittük volna ezt végbe – köszönte meg az érdeklődést a nézőknek Hadigép, azaz James Rhodes színész a Marvel A rajongók 10 éve című szülinapi videójában. 18 filmen túl egy állandója volt ezeknek a moziknak: Te – mondják.

Az élet hosszú szívásszéria, s a boldogság csak ritka, rövid reklámszünet benne – szögezi le Deadpool, még a nevét viselő akciófilm első részében. Kilyukad a gatyája, elhagyja a fegyvertáskáját, és hol vannak még ezek a májusban bemutatott, második rész poénjaihoz képest! Vicces a Ryan Reynolds által alakított antihős, de sok mindent elbaltáz – mint időnként bármelyikünk. Deadpoolnál már talán csak Pókember „szerencsétlenebb". Míg 2012-ben az Andrew Garfield által megformált szuperhős a „csodálatos" jelzőt viselte, addig a legutóbbi, Tom Hollanddal forgatott Pókember – Hazatérés főhőse számos bakit vét, emberi. Akció közben csörög a telefonja, és barátja előtt maga fedi fel véletlenül inkognitóját.Wonder Woman szoknyában menti meg a világot, a Fekete Párduc afro(amerikai) hős, míg az Öngyilkos osztag csupa minősített rosszfiúból áll. 10 éve uralják a vásznat a szuperhősökről szóló képregényfilmek, akiknek a harca a gonosszal örök, de személyiségüket, kalandjaikat a trendek szerint alakítják.Kovács Gellért filmkritikus szerint nem olyan drámai a helyzet, Pókember például alapvetően kilóg a hagyományos szuperhősök sorából: ő egy kamaszgyerek az eredeti képregény szerint.– Olyan rengeteg képregényfilm készül, számos látásmód jelenik meg. A két nagy moziverzum, a DC és a Marvel közül utóbbi a sikeresebb. Hatékony a koncepciója azáltal, hogy a szuperhőskaraktereket minél közelebb próbálja hozni hozzánk, nézőkhöz. 10 éve indult ez az őrület. Az alkotók jól felfogott érdeke, hogy személyes ismerősként köszöntsék a nézők ezeket a hősöket. Az általuk – vagy köréjük – teremtett mítoszokat ez nem rombolja le, csak a trendek változnak – utalt arra a filmes szakember, hogy a Marvelnél A galaxis őrzői, a Bosszúállók és a Pókember is folytatódik hamarosan, míg a DC világában a Wonder Woman és az Öngyilkos osztag következő részén dolgoznak.Az utóbbi időben már csak ülök a szuperhősfilmek előtt, és nem mindig tudom, ki kivel van – foglalta össze szívesen mozizó olvasónk, mit érez a sok világmentés láttán. Annának egyébként a Fekete Párduc volt mostanában a kedvence, úgy érzi, eredeti a történet, és jól nyúltak az alkotók az afrikai kultúrkörnyezethez.– Ugyanaz a hátrányuk, mint az előnyük a franchise-ként készülő szuperhősfilmeknek. Amikor sok „egyforma" film kerül a mozikba, még akkor is unalmassá válnak egy picit, ha ezek egyébként jó minőségét képviselnek. A Marvel Studios ezen úgy próbál úrrá lenni, hogy filmjei emelik a téteket, szériái elérnek egy tetőponthoz – mutatott rá Kovács Gellért a legutóbbi Bosszúállók-mozira, amely a Végtelen háború alcímet kapta.A kritikus úgy véli, olyan drámát nyújtott a rajongóknak, amely igazolta, hogy az elmúlt 10 évben látott Marvel-filmek mind ehhez a csúcsponthoz tartottak. Az alkotói szándék mellett persze egy jól átgondolt reklámfogásról is beszélünk a kritikus szerint. A kasszák csilingelése is ezt bizonyítja: az áprilisban bemutatott Bosszúállók-rész a napokban múlta felül a kétmilliárd dolláros bevétel-álomhatárt. (Minden idők három legjobban teljesítő mozija előzi csak meg. Az Avatar 2,788 milliárd, a Titanic 2,187 milliárd és a Star Wars: Az ébredő Erő 2,068 milliárd dollárt hozott, hármasuk után egész pontosan minden idők negyedik legsikeresebb produkciója a Bosszúállók legújabb kalandja – olvasható a Marvel Magyar Rajongói blog oldalán.)– Nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon jót tesz a mozinak ez a folytatásosság, az eredeti történetek és karakterek rovására megy a franchise-rendszer. Én is szeretem ezeket a filmeket, de lehet, hogy egy kicsit sok készül belőlük mostanában – beszélt arról a kritikus, hogy nem csupán a folytatásoknak kisebb a kockázata, hiszen jól bevált recepttel, szereplőkkel, stb. dolgoznak, hanem a régi karakterek történetének, személyiségének újragondolásának is.Pókember már legalább a harmadikféle remake-jén van túl, Batmant is többen rendezték és alakították az elmúlt közel 30 évben. A 89-es Tim Burton-film főszerepében Michael Keatont láthattuk, a kétezres évek Christopher Nolan-mozijaiban Christian Bale már egy teljesen más Denevérembert tár elénk.– És a színészek? – gondoljunk kedvenc sztárjainkra is, akik közül sokan feltűntek már képregénymoziban. Benedict Cumberbatch ma már Dr. Strange (is), Scarlett Johansson a Fekete Özvegy, Jason Momoa pedig a Trónok harca sorozat sikere után vette fel Aquaman jelmezét. – A hosszú, biztos megélhetésen túl (nagyobb) neve lesz annak, aki szuperhősjelmezt húz, szélesebb nyilvánosság és számos új rajongó a jutalma. A kezdetekkor nyilvánvaló, hogy nem egy filmre írnak alá a sztárok, így az ő döntésük, magukra öltik-e a köpenyt és a harisnyát – beszélt a kulisszatitkokról is Kovács Gellért.Az viszont változatlan, hogy gonoszt játszani ma is presztízs – maradjunk csak a Batman-filmek Jokerénél, akit Jack Nicholson, Heath Ledger és Jared Leto is megformált. De gonosznak lenni nehéz, illetve „jó" gonosz szerepet kapni az. A kritikus úgy véli, az utóbbi moziszériákban és -sagákban nagyon egyformák a rosszfiúk. (A legutóbbi Bosszúállók gonosza Gerorge Clooney, akit alig láttunk az effektektől.) De a Marvelnél például arra is vigyáznak, hogy a jók történetét is árnyalják, izgalmas, konfliktusos karakterek mentsék meg a világot – megint.