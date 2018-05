A védelmező piros karkötő titka

Egy ország lehetett a szemtanúja, ahogy a rejtélyes piros karkötő Liptai Claudia életét szinte egy csapásra egyenesbe hozta. A szalag hatékonyságának titkáról és felkötésének technikájáról sokat hallani, de jobb egy igazi szakértőtől tájéko- zódni, mert amekkora ál- dás, akkora átok is lehet. - írja a BorsOnline Az interneten fellelhető félrevezető házi praktikák nem éppen veszélytelenek.

Ha valakin átok van és úgy tesz piros szalagot a kezére, hogy előtte nem tisztítják meg, akkor az átok rajta marad, sőt ha a karkötőben fekete szín is van, az meg is erősíti az átkot.

fotó: BorsOnline

– jelentette ki a Vasárnapi Borsnak Gazsi Gizella jósnő, aki nemcsak kártyák, hanem tenyér-, rajz-, inga- és arcelemzés használatával segít a vendégeinek feltérképezni a jövőt.– Ma már mindenki köti a szalagot mindenkire, az interneten is árulják. Van olyan, amire számokat fűznek, holott a számmisztika szerint azoknak is jelentése van. Ha valakin átok van, és úgy kötik fel rá a piros szalagot, ráerősítenek az átokra. Ám, ha nincs rajta átok, az se védi meg a negatív hatásoktól, mert a karkötő csak akkor működik, ha a viselőjét energetikailag megtisztították, és burok lett köré építve, ami távol tartja a rosszat.

Nem lehúzni kell az embereket, hanem segíteni kell nekik.

– vallja a jósnő, aki az édesanyjától örökölte a boszorkányos tudást, amit szerinte nem lehet gyorstalpaló hétvégi tanfolyamokon elsajátítani. Az emberrel vagy vele születik ez a tiszta képesség, vagy nem. Fontos, hogy aki nem ért a mágiához, ne is alkalmazza, hiszen egy óvatlan lépéssel nem csak másoknak, de magunknak is árthatunk. Minden az ok és okozat törvénye szerint történik, ezért nem szabad átkozódni sem.

Az ember saját magának is árthat, ha van rajta átok, és valakinek pluszba rosszat kíván. A rossz kívánság kilencszer csap vissza, ráadásul az a rontás le sem jön. Ugyanakkor előző életből hozott átok is van, ami akkor száll az emberre, ha a felmenői viselték, akik nem lettek megtisztítva és így örökítették tovább. Régen a gyerekekre is kötöttek piros szalagot a szemmel verés ellen. Ma ez már nem divat, és a szalag felkötésének szertartását csak a beavatottak ismerik.

fotó: BorsOnline

Nem mindegy, hogy szertartása közben mit mond el az ember. Ez egy titkos szöveg, én is csak a nagyobbik lányomnak árultam el a gyerekeim közül, mert azzal foglalkozik, amivel én. Született képessége van hozzá, egyébként nem is lehetett volna átadnom a tudást neki.

fotó: BorsOnline

Gizella 18 éves korig ingyen tisztítja meg a vendégeit az átkoktól, mert nála a hivatás nem a pénzről szól. Az emberek pedig mindenféle korcsoportból járnak hozzá a világ minden pontjáról. Van, aki Új-Zélandról, van, aki Amerikából, vagy Németországból látogat el hozzá.

Ha a szalag viselőjének segítségre van szüksége, elég megfognia a kezén lévő fonalat és azt kérnie: „Gizi, segíts!". Legyen szó vizsgáról, hivatalos ügyről, vagy párkapcsolati krízisről. Hallom, amikor szólítanak, de nem én vagyok az, aki közvetlenül segít, én „csak" egy közvetítő vagyok Isten és az emberek között. Sokan nem hisznek a Mindenhatóban, de elég, ha bennem bíznak, én meg majd hiszek Istenben helyettük is, és a segítség megérkezik. Gizella úgy gondolja, az emberi lét egyik legfontosabb feladata egymás segítése, az meg csak hab a tortán, hogyha valakivel jót teszünk, akkor a jó cselekedet megduplázva száll ránk vissza.

Az irigység rossz tanácsadó, az egészséget és minden mást is megmérgez. Sok ember van, aki irigyli a másikat, de ehelyett inkább azt a gondolatot kéne tudatosítania, hogy ő maga rendben van, egészséges, meg tudja valósítani azt, amit szeretne.

fotó: BorsOnline

Ez az év a teremtést egyébként is nagyon támogatja, hiszen kettes év van, ami a megvalósítás éve. A teremtéshez pedig fontos tudni, hogy Isten bennünk van. Ezt sokan nem sejtik, vagy nem hiszik el, pedig így van. Tiszta lelkűnek kell lenni ahhoz, hogy meghalljuk a hangját, de tiszta szívvel bármikor tudunk kommunikálni Istennel.