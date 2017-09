A veronai arénában gigakoncerttel emlékeznek a 10 éve elhunyt Pavarottira

Plácido Domingo, José Carreras, Zucchero, Angela Gheorghiu, Fabio Armiliato és Francesco Meli is énekel a veronai aréna színpadára szervezett koncerten szerdán.A különleges koncertet a Luciano Pavarotti & Friends alapítvány és a Universal produkciós társaság szervezi.

A veronai fellépésen olyan művészek vesznek részt, akik Lucianóval tartottak életútja bizonyos szakaszain, és olyanok, akik szerették őt. Luciano mindig itt van velünk

- mondta Pavarotti özvegye, Nicoletta Mantovani.Nicola Piovani Oscar-díjas filmzeneszerző szerdán először adja elő azt a zenedarabot, amelyet Pavarotti tiszteletére komponált. A koncerten közreműködik Ron Howard amerikai rendező is, aki hamarosan Pavarotti életéről készít dokumentumfilmet.A koncert bevételeinek egy részét az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) kapja.Pavarotti halálának 10. évfordulóján, szerdán a szülővárosában, Modenában álló Casa Pavarotti múzeumot ingyen tekinthetik meg a látogatók.A jövőben Pavarotti életéből vett fotókat és anekdotákat tartalmazó kötet kiadását is tervezik Olaszországban.New Yorkban, Pekingben, Tunéziában, Katarban, Ománban és Indonéziában is koncerttel emlékeznek a sztártenorra.