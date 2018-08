A világ első félig víz alatti múzeuma nyílt meg a Maldív-szigeteken - Videó

A világ első félig víz alatti múzeuma nyílt meg a Maldív-szigeteken, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét a helyi korallzátonyok megőrzésének fontosságára.Az Északi-Miladummadulu-atollnál kialakított víz alatti szoborpark és tengeri védett övezet, amelyet Coralariumként emlegetnek, a brit művész és természetvédő aktivista, Jason deCaires Taylor, valamint egy helyi luxusüdülő együttműködéséből született meg."A Coralarium a megőrzésről, a fenntartásról és az oktatásról szól" - jegyezte meg közleményében Taylor. Hozzátette, az üdülővel együtt remélik, hogy a kezdeményezés révén sikerül még inkább tudatosítani az emberekben a Maldív-szigeteki korallzátonyok megóvásának fontosságát.A csaknem harminc szobrot felvonultató, félig víz alatti múzeum egy lagúnában fekszik, nagyjából 50 méterre az üdülő strandjától.A hatalmas kockaszerű építményhez víz alatti nyárfaszobrok alkotta folyó és rozsdamentes acélból készült lépcsősor vezet. A szobrok, amelyek mindegyikét élő emberekről mintázták, három szinten helyezkednek el. Sok alak lába helyén gyökerek futnak, a szigeteken őshonos gomba- és növényfajokat megidézve.Az árapály miatt a kocka és a szobrok egy része a vízből kiemelkedve tölti a nap egy részét, lehetőséget adva a járókelőknek, hogy a strandról is megcsodálják az építményt. Az üdülő vendégei pedig a szálloda rezidens tengerbiológusa kíséretében látogathatnak el az installációhoz.Taylor alkotása ugyanakkor nem csupán az embereknek, hanem a tengeri élőlényeknek is készült. Az építmény anyaga lehetővé teszi, hogy a múzeum otthonként szolgáljon a tengeri teremtmények számára. A tervek szerint idővel alga fogja borítani a szobrokat.Az üdülő korallregeneráló projektbe is kezdett a galéria szomszédságában, hogy még gazdagabbá és sokszínűbbé tegye a helyi élővilágot.