A világ legnagyobb huszárszobrát avatták fel Pákozdon - galéria

A világ eddigi legnagyobb, 12,5 méter magas huszárszobrát avatták fel katonai tiszteletadás mellett pénteken, a magyar honvédelem napján a pákozdi Bogár-halmon.A dunaújvárosi festő- és szobrászművész, Rohonczi István alkotása magánkezdeményezésre és magántőkéből valósult meg.Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke nem csupán a helyszínt kezdeményezte, ahol a történészek szerint egykor Jellasics horvát bán sátra is állhatott, hanem közvetve névadója is lett a huszáróriásnak, hiszen a pákozdi csata Mihály napjára esett.A vezérkari főnök szerint Miskahuszár megtestesíti mindazt, amiért a huszárokat világszerte elismerik, hiszen a huszár bátor, hősies, bajtársias, leleményes katona volt, aki legfontosabbnak a hazáért vívott harcot tartotta. A mai magyar katonáknak ugyanígy kell viselkedniük - tette hozzá.Rohonczi István Vlaszák Mihály, a Metalloglobus Fémöntő Kft. igazgatójának magánkezdeményezésére alkotta meg az óriást, amely egy rácalmási lovardában épült gipszből, majd végső helyén betonból. A végén különleges festékkel vonták be, hogy ellenálljon az időjárás viszontagságainak és időtálló maradhasson.Vlaszák Mihály emlékeztetett arra, a magyar történelemben 22 híres, nevében fennmaradt huszár bandérium van, de Miskahuszár nem hasonlít egyikre sem, hogy minden huszárt képviseljen.A szobor magassága révén bekerülhet a Guinness-rekordok könyvébe, hiszen megelőzi a kanadai Vancouver melletti Montgomery-ben található 9 méter 75 centiméter magas szobrot, amely Andersen híres ólomkatonájának állít emléket.Az alkotás 12 év alatt készült el, a kivitelezés közel 100 millió forintot emésztett fel. A szobor 80 tonnát, talapzata 120 tonnát nyom.