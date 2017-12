A világ számos országa után a "Jég Királyai" ismét hazánkba látogatnak

A Kings On Ice a világ legnagyobb műkorcsolyázóinak lenyűgöző előadása, amelyet már több mint 300 alkalommal mutatták be világszerte az elmúlt tíz évben.Ott lesz két olimpiai bajnok, Evgeni Plushenko Adelina Sotnikova és három Európa-bajnok, Alexander Smirnov-Yuko Kawaguti Tomas Verner és Florent Amodio A műsorban fellép Edvin Marton világhírű, Emmy-díjas hegedűművész is, a legjobb Antonio Stradivarius hegedűjével, hogy hegedűversenyével elkápráztassa a publikumot pazar fények pompájában.Megszólalnak olyan klasszikusok, mint a Keresztapa, mely páratlan érzéssel tölti el a produkciót.A Kings On Ice zenéjét Edvin Marton szerezte.Rajtuk kívül még számos világsztár tudásán ámulhatunk majd a Papp László Budapest Sportarénában, bár az izgalmak fokozása végett a fellépők végleges listáját a szervezők egy későbbi időpontban hozzák nyilvánosságra.