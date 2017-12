A világűrben is leadják az új Csillagok háborúja részt

A Csillagok háborúja: Az utolsó Jedik a héten kerül mozikba világszerte, de egy extrém helyszínre is eljut az új rész, mégpedig a Nemzetközi Űrállomásra - írja a The Verge . A hírt a NASA is megerősítette, az asztronauták az egyik fedélzeti laptopon vagy projektoron nézhetik majd meg a filmet.Az űrállomáson nem szokatlan jelenség a filmezés, az asztronauták szabadnapjaikon több mint 500 filmből válogathatnak a klasszikusoktól egészen az új alkotásokig, és természetesen számos sci-fi is található a gyűjteményben, mint például az Alien-filmek vagy a 2001: Űrodüsszeia.Azt egyelőre nem tudni, mikor debütál az új Csillagok háborúja rész az űrállomáson, így érdemes visszafogni a spoilerezést, mert az űrhajósok nagy része rendszeresen Twitterezik.