A Vodafone-nál is elérhető a Digitális jólét alapcsomag

A Vodafone Magyarország kínálatában is elérhető hétfőtől a Digitális jólét alapcsomag, amelynek elindulása óta a hétfői rendezvényen írták alá 11. alkalommal a védjegy használatáról szóló megállapodást - jelentette be Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.



A rendezvényen Krahl Eszter, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Alexandre Froment-Curtil, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója írta alá a védjegy használatáról szóló megállapodást.



Deutsch Tamás kiemelte: az internethasználat áfája az idén 18 százalékra csökkent a tavalyi 27 százalékról, jövőre pedig 5 százalékra mérséklődik. Hozzátette, a csökkentés és a Digitális jólét alapcsomag is az internethozzáférés anyagi korlátainak ledöntését szolgálja. A Digitális jólét alapcsomag azokat a 16 évnél idősebbeket célozza meg az országban, akik eddig nem voltak internethasználók, mert úgy vélték, hogy számukra még a legolcsóbb internethozzáférési lehetőség is túl drága - mondta.



A miniszterelnöki biztos közölte: a Digitális jólét csomagban egy színvonalas, minőségi internetszolgáltatást nyújtanak, olyat, ami a legszerényebb anyagi helyzetben élők számára is nagy eséllyel hozzáférhető.



Deutsch Tamás szólt arról is, hogy 20 magyarországi hírközlési és távközlési szolgáltató pályázott eddig a Digitális jólét alapcsomag védjegyének használatára, közülük 14 pályázatot bíráltak el és mind a 14 sikeres volt.



Budai J. Gergő, a Vodafone vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte: a vállalat a piacon elérhető legalacsonyabb áron - havi 1113 forintért - kínálja a Digitális jólét alapcsomagot, amely 1 gigabyte adatforgalmat tartalmaz egy év hűségidő vállalása mellett. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy 2018. január 1-től a Digitális jólét alapcsomag havidíja az internethasználat áfájának csökkentése miatt 990 forint lesz.



A miniszterelnöki biztos kérdésre válaszolva kifejtette: a Digitális jólét csomag indulása óta több mint 10 ezer érdeklődőről számoltak be a szolgáltatók, számuk vélhetően az év vége felé tovább emelkedik majd. Deutsch Tamás hangsúlyozta: azáltal, hogy a Vodafone is csatlakozott a Digitális jólét alapcsomagot szolgáltatók sorába, Magyarországon már nincs olyan település, ahol ha bárki szeretné igénybe venni az alapcsomagban elérhető rendkívül kedvezményes internethozzáférést, akkor valamelyik szolgáltató kínálatában ne találná meg.



Deutsch Tamás arra is rámutatott, hogy az elmúlt 1,5-2 évben a 16-74 éves korosztály körében jelentősen, a korábbi 72 százalékról 78 százalékra emelkedett a rendszeres internethasználók aránya. Az európai uniós átlag 79 százalék - tette hozzá.



Elmondta, a kormány arra törekszik, hogy Magyarország a következő 2-3 évben megvalósuló sikeres programoknak köszönhetően úgy induljon neki a 2020-as éveknek, hogy azoknak az uniós országoknak a sorába tartozzon, amelyekben a legmagasabb a rendszeresen internetezők aránya. Hozzátette: ezt szolgálja például a szupergyors internetprogram is, amelyben minden magyar háztartásban elérhető lesz a másodpercenkénti legalább 30 megabyte sebességű vezetékes internet kapcsolat 2018 végére.



Deutsch Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyarországi mobilinternet-hálózat a világon a harmadik legjobb.



Budai J. Gergő az eseményen beszámolt a Vodafone Magyarország Alapítvány által a hátrányos helyzetű gyerekek digitális felzárkóztatása érdekében indított Digitális iskola programról, amelyben a vállalat az ország 25 iskolájában több mint 6500 hátrányos helyzetű gyermeket támogat digitális eszközökkel, például tablettel, és eszközönként havi 3 gigabyte mobilinternet hozzáféréssel.



A helyszínen kiadott közlemény szerint a Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen és 49 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 523 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését.