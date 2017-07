A Westworld és a Saturday Night Live kapta a legtöbb Emmy-jelölést

Az amerikai televíziós akadémia csütörtökön hozta nyilvánosságra a 69. Emmy-díj jelöltjeinek listáját.



Az évek óta listavezető Trónok harca című fantasy idén nem volt jelölhető, mert az új évad túl későn kezdődik. Tavaly 23, tavalyelőtt 24, előtte 19 jelölést kapott a világszerte népszerű széria.



A legjobb drámasorozatok mezőnyébe idén a Westworld mellett a Stranger Things és a Viszály került be 18-18 jelöléssel, a vígjátékszériák mezőnyét Az alelnök vezeti 17-tel.



A szórakoztató műsorok között versengő Saturday Night Live 22 jelölésében a szaklapok szerint közrejátszott az évad számtalan tréfája, amely az elnökválasztási kampányra utalt.



A drámasorozatok színésznői közül Claire Foy (The Crown), Elisabeth Moss (A szolgálólány meséje), Robin Wright (Kártyavár), az Oscar-díjas Viola Davis (Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot), Keri Russel (Foglalkozásuk: amerikai) és Evan Rachel Wood (Westworld) verseng a díjért, a férfiak közül Sterling K. Brown, Milo Ventimiglia (Rólunk szól), Anthony Hopkins (Westworld), Bob Odenkirk (Foglalkozása: amerikai), Liev Schreiber (Ray Donovan) és Kevin Spacey (Kártyavár) esélyes.



A vígjátéksorozatok színésznői közül Ellie Kempert (Unbreakable Kimmy Schmidt), Allison Janney (Anyák gyöngye), Julia Louis-Dreyfus (Az alelnök), Tracee Ellis Ross (Black-ish), Lily Tomlin vagy Jane Fonda (Grace and Frankie) kaphatja az elismerést, a férfiaknál Anthony Anderson (Black-ish), Aziz Ansari (Master of None), Zach Galifianakis (Baskets), Donald Glover (Atlanta), William H. Macy (Shameless - Szégyentelenek) és Jeffrey Tambor (Transparent) az esélyes.



Az Emmy-díjakat idén szeptember 17-én adják át, a gálát a Los Angeles-i Microsoft Színházban tartják.