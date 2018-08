A Will és Grace sztárja, Eric McCormack is csillagot kap Hollywoodban

Eric McCormack, a Will és Grace című nagysikerű sorozat sztárja is csillagot kap a hollywoodi Hírességek sétányán.Az 55 éves kanadai-amerikai színésznek szentelt 2644. csillag leleplezése szeptember 13-án lesz. McCormack neve közvetlenül sorozatbeli partnere, Debra Messing csillaga mellé kerül a világhírű sétányon.Az 1998-ban indult Will és Grace egy meleg ügyvédről szól, aki belsőépítészként dolgozó legjobb barátnőjével osztja meg New York-i lakását.A műsor sokak szerint segítette a melegek elfogadását, beemelte ábrázolásukat a populáris kultúra főáramába, jóval azelőtt, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság elfogadta volna a melegek összeházasodásának jogát 2015-ben.A többszörös díjnyertes sorozat 1998 és 2005 között futott az Egyesült Államokban. McCormack 2001-ben Emmy-díjat nyert a szériában nyújtott alakításáért.A sorozat tavaly szeptemberben új évaddal, de a régi szereplőgárdával - McCormack, Messing, Sean Hayes és Megan Mullally - tért vissza a képernyőre. A tizedik évad első epizódja októberben kerül adásba.A Hírességek sétányán több mint ötven éve gyűlnek a szórakoztatóipar nagyságainak csillagai. A színházi, a filmes, a televíziós, a rádiós és a zenei világ hírességei közül évente mintegy kéttucatnyian kapnak csillagot.