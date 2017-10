Ada is a JOY Tündér kezdeményezése mellé állt

Ada életében fontos szerepet tölt be az olvasás.

Ma Magyarországon minden ötödik gyermek küzd olyan olvasási és szövegértési nehézségekkel, amelyek egy életen át akadályozhatják őket abban, hogy kibontakoztathassák a bennük a rejlő tehetséget és megvalósíthassák álmaikat. A JOY Tündér ezért őszi kampányával a United Way Magyarország alapítvány Könyvforgató programját támogatja. A Marquard Media és a Lapker Zrt. a novemberi JOY minden eladott lapszáma után 20 forintot juttat el az alapítványhoz. Emellett az Inmedio 40 üzletében november 12-ig és a WestEndben a JOY-Napok teljes időtartama alatt bárki leadhat használt könyveket, amelyeket rászoruló gyerekeknek juttatnak el. A kezdeményezés mellé állt Ada is, aki szintén arra törekszik, hogy megmutassa az olvasás örömét ikerfiainak.A United Way Magyarország 2014-ben indította el a Könyvforgató programot, hogy támogassa a gyerekek – különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek – olvasáskészségének fejlesztését, a gyerekek olvasóvá nevelését. Az adománykönyvek olyan közösségekbe, például általános iskolákba, gyermekotthonokba kerülnek, ahol a szakemberek különféle programokon gondoskodnak arról, hogy az adományok elősegítsék a gyermekek olvasási és szövegértési készségeinek javulását.– Amikor életre hívtuk a JOY-Tündért, az volt a célunk, hogy évről évre olyan társadalmi problémákra irányítsuk rá a figyelmet, amelyek megoldásán együttesen dolgozhatunk. Idén azoknak a gyerekeknek szeretnénk segítséget nyújtani, akik olvasási és szövegértési nehézségekkel küzdenek, ezért támogatjuk a United Way Magyarország Könyforgató programját. Bízunk benne, hogy az olvasási készség fejlesztésével olyan értéket adhatunk a gyerekek életéhez, ami a jövőben segíti majd a kreativitásuk és tehetségük kibontakoztatását – mondta el Salamon Brigitta a Marquard Media marketing és pr igazgatója.

A kampány keretein belül minden eladott JOY Magazin után 20 forint támogatást kap az alapítvány – 10 forintot a lap kiadója, a Marquard Media, 10 forintot pedig a Lapker Zrt. biztosít. A JOY Tündér a pénzadomány mellett könyvekkel is támogatja a United Way Magyarország alapítványt. November 12-ig bárki leadhatja jó állapotú, használt gyermekkönyveit az Inmedio 40 üzletében és a WestEndben a JOY Napok teljes időtartama alatt, amelyeket az alapítvány eljuttat a rászorulókhoz.Ada számára nem volt kérdés, hogy odaálljon a kezdeményezés mellé, hiszen az életében fontos szerepet tölt be az olvasás, most pedig 11 éves ikerfiainak is szeretné átadni a könyvek szeretetét.– Mindig is fontosnak tartottam, hogy a saját lehetőségeimhez mérten segítsek. Eddig általában ruhákat adományoztam, de idén a könyvek között is körülnézünk. Szívesen vonom be a fiúkat is ebbe, hogy megértsék, az önzetlen segítségnyújtással hatalmas örömet szerezhetnek másoknak. Szeretném, ha a lehető legtöbbekhez eljutna az üzenet, és sokan elhoznák azokat a könyveiket, amelyeket nagyon szerettetek gyerekként, hátha valakinek pont ez hozza meg a kedvét az olvasáshoz! – mondta el Ada, aki a JOY-Napokra is kilátogat a WestEndbe november 12-én, hogy felhívja az érdeklődők figyelmét az ügy fontosságára, és a Könyvforgató program által közvetített értékekre.