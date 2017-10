Addams Familyvel Halloweenezik a Mozi+

A Halloween-esthez a vicces vígjátékból formabontó módon különböző stílusú ajánlók készültek, melyek igazodnak a TV2 Csoport egyes csatornáinak tematikájához. Így más hangulatú kisfilmet láthatnak az Izaura TV, a Chili TV, a Zenebutik, a Spíler, a FEM3 vagy éppen Humor+ nézői.



Míg az Izaura TV-s ízelítő az Addams Family romantikus momentumaira helyezi a hangsúlyt, addig a Humor+ verziója a legviccesebb jelenetekből állított össze egy csokorral, a Spíleren futó „pasis" promó a legfurcsább sportokat foglalja össze a két moziból, míg a FEM3 ajánlója a női célcsoport érdeklődését hivatott felkelteni.



A Mozi+ a már jól ismert, 20 egyedi ikonnal különbözteti meg a filmjeit, megkönnyítve nézői számára a műfajok közti eligazodást. Így akik a TV2 Csoport filmcsatornájára kapcsolnak, rögtön tudják, hogy éppen milyen stílusú mozikövetkezik. A kutatások azt mutatják, hogy a Mozi+ a család televíziója, azokban a háztartásokban, ahol többen élnek, az összes csatorna átlagához képest (37%) kiemelkedő a társas tévézők aránya (44%).*

Október 31-én igazán hátborzongató Halloween-programot kínál a Mozi+. Ezen az estén a csatorna két Addams Family filmet is vetít.A Mozi+ a változatos filmkínálat mellett rendszeresen többrészes sikerfilmek maratonjával, aktuális mozipremierekhez illeszkedő tematikus napokkal, vagy éppen ünnepekhez kapcsolódó mozikkal színesíti programstruktúráját. Október végén pedig mi másé lehetne a főszerep, mint a Halloween-é?Október 31-én este a legismertebb galád család beköltözik a Mozi+ képernyőjére. Az Addams Family – A galád család és az Addams Family 2 – Egy kicsivel galádabb a család közel 3 órán keresztül rémisztően vicces kikapcsolódást nyújt majd a mozicsatorna nézőinek.Bár a nagysikerű vígjáték sorozat több, mint 25 éve hódította meg a mozikat, a mai napig népes rajongótábornak örvend.Addams Family és Addams Family 2. - október 31-én 18:55-től és 21 órától a Mozi+ műsoránCharles Addams egykori rajzfilmfigurái elevenednek meg a filmvásznon! Addams-ék boldogan élnek régi villájukban, különböznek mindenkitől, és ők az egyetlenek, akiket ez egy cseppet sem zavar. Zavartalan nyugalmukat egy elveszettnek hitt rokon felbukkanása borítja fel, amikor egy este összegyűlik a család és a barátok, hogy szeánszon idézzék meg Fester szellemét, aki huszonöt évvel ezelőtt tűnt el a Bermuda-háromszögben. A szellemidézés olyan tökéletesen sikerül, hogy Fester egyszer csak ott áll épen és egészségesen a küszöbön! A csapat boldogan ünnepli váratlan visszatérést, de a felhőtlen örömbe hamarosan némi zavar vegyül, ugyanis Fester viselkedése némiképp eltér a megszokottól, nem emlékszik a titkos jelszavakra, és a család gyanakodni kezd…Az Addams család most a megszokottnál is egy kicsit furcsább lett… Amikor Gomez és Morticia egy új tagot üdvözölhetnek az Addams háztartásban – Pubert-et, a pihe-puha, ennivaló, bajuszos kisbabájukat – akkor ez szerelem első látásra. Fester eközben teljesen belezúg a kéjsóvár dadusba, Debbie Jilinsky-be, Wednesday és Pugsley azonban rájönnek, hogy a nő egy fekete özvegy típusú gyilkos, aki a halott férjei gyűjteményébe szeretné betenni Fester-t is. A család jövője még kilátástalanabbá válik, amikor a mihaszna dada hozzámegy Fester-hez, és elküldi a gyerekeket nyári táborba. De Wednesday tarsolyában még mindig van egy-két hasznos dolog…