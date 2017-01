Adele is fellép a Grammy-díjátadó gálán

Adele brit énekesnő is a fellép a februári Grammy-díjátadó gálán, amelyen öt kategóriában is izgulhat a győzelemért.



Az amerikai lemezakadémia pénteken jelentette be, hogy Adele is színpadra lép február 12-én a Los Angeles-i Staples Centerben. A már korábban bejelentett fellépők között van a Metallica, Carrie Underwood, John Legend és Keith Urban.



Adele tavaly is énekelt a Grammy-díjátadó gálán, akkor mindössze egy zongora kísérte az All I Ask című szám előadása közben. A produkciót azonban technikai hiba zavarta meg: egy mikrofon bezuhant a zongorahúrok közé, aminek következtében a közönség az énekesnőre nem jellemző bizonytalan, hamisan csengő hangokat hallhatott.



A tízszeres Grammy-díjas énekesnőt öt kategóriában, köztük 25 című lemezéért az év albumának, a Hello című slágerért az év dalának és az év felvételének járó díjra jelölték. Adele 2012-ben három fő kategóriában is bezsebelte az elismeréseket 21 című lemezével.



Az énekesnő idén a legjobb vokális pop album és a legjobb szóló popelőadás kategóriáiban is esélyes.



Az 59. Grammy-díjátadó házigazdája James Corden televíziós műsorvezető lesz.