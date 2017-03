Adele megházasodott a hétvégén

Adele a hétvégén Brisbane-ben tartott koncertet, ahol egyszer csak hosszasan elkezdett beszélni magáról és az érzéseiről, a Someone Like You című szám előtt. Elmondta, hogy milyen csodálatos érzés, amikor valakibe belezúgsz, és hogy ő ettől az érzéstől teljesen függővé vált, amikor megtörtént vele. Ezért a hétvégén férjhez is ment ehhez az emberhez - írja a Nuus Adele embere egy Simon Konecki nevű úriember, pénzügyi szakember, a drop4drop nevű jótékonysági cég alapítója, ami azzal foglalkozik, hogy a világ legeldugottabb vidékén is tiszta ivóvízhez jussanak az emberek. Vagyis Adele újdonsült férje egy igazi áldott jó ember.