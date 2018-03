Ágyba vinné Brad Pittet Várkonyi Andrea

A monogámiáról beszélgetnek majd hétfőn este a FEM3-on, a Micsoda nők, Nagy Réka, Cseke Katinka, Hevesi Kriszta és a műsorvezető, Várkonyi Andi. Arról, hogy le-het-e egy életen át hűségesnek lenni?– Az nagyon jó, ha vágy szintjén létezik a monogámia – szögezte le a szexológus, Hevesi Kriszta. – Az kell, ha valakivel összejövök, az egy döntés is legyen.Katinka állította, a monogámia nem létezik, megölték a férfiak, akiknek a génjeikben van a hűtlenség. A többiek válaszaiból az derült ki, hogy a nők vágynak rá.– Az emberiség legnagyobb kihívása a monogámia, nem véletlenül van vele annyi probléma – magyarázta Kriszta. – De utód szempontjából nagyon fontos, mert akkor tud az utód biztonságban lenni, ha két szülő van. Nagyon sokszor látom férfi klienseknél, hogy rosszalkodott, de ha érzelmileg túl fontos lett a szerető, akkor tudatosan rákényszeríti magát arra, hogy szakítson és visszatérjen a családhoz.Gelsei Bernadett szerelmi háromszög specialista szerint egy-két százalék az eltérés, a férfiak 51 százaléka, a nők negyvenkilenc százaléka hűtlen. Az is szóba került, hogy a férfiak sokkal kevésbé bocsátják meg a párjuk hűtlenségét, van, aki arra is féltékeny, ha asszonya filmnézés közben elájul egy hollywoodi filmsztártól. Akkor beindult a tréfálkozás:– Nálunk Brad Pitt gyakorlatilag családtag! – vágott közbe nevetve Várkonyi Andi, nem titkolta, hogy elolvad a tévé előtt Brad Pitt-től. – Ez már megzavarhatja? – csodálkozott rá Andi.– Pedig nem is biztos, hogy igazi Brad Pitt-tel szeretnék együtt lenni – folytatta a szerelmi háromszög specialista.– Azért lecsekkolnám! – vágott közbe Andi nevetve. – Ha itt bejönne, had döntsem már el én, hogy kidobnám-e az ágyamból! - írja a borsonline.hu